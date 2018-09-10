10 сентября: выступает Валентина Легкоступова!

10 сентября 1988 г. в Тульской областной филармонии начались многодневные выступления лауреата всесоюзного телевизионного конкурса «Юрмала-86» Валентины Легкоступовой и группы «Салют». Концерты проходили восемь дней подряд, по два выступления в день. И это явное свидетельство той славы, которая обрушилась в том году на молодую певицу

Группа «Салют» была приглашена в Тульскую областную филармонию в 1986 году, а ее руководитель Сеня Сон, он же Семен Дюков, он же Семен Канада – известный впоследствии певец и композитор шансонного стиля, а также какой-то период продюсер Владимира Преснякова-младшего. Валентина Легкоступова была солисткой группы, в которой выступала с 1985 года. Кто же знал, что после новогоднего «Голубого огонька», где впервые прозвучала «Ягода-малина», порядок слов поменяется. Станет не группа «Салют» и Валентина Легкоступова, а Валентина Легкоступова и группа «Салют», а также 16 аншлаговых концертов подряд в одной только Туле.

Валентина Легкоступова получила всесоюзную известность в июне 1986-го, выиграв второе место на 1-м Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни («Юрмала-86»), организованном по образу и подобию Международного фестиваля песни в Сопоте. Кто был победителем в том году, сразу не вспомнит даже завзятый меломан. И действительно, ни обладатель гран-при Родриго Фоминс, ни получившая первое место Нарине Арутюнян в историю советской эстрадной музыки ничем более не вошли. На «Юрмале» Легкоступова выступала как молодая певица из Москвы, и ее успеху способствовала одна из песен нового коллектива – «Берег счастья», стихи к которой написал Илья Резник, а музыку С. Сон. Еще одной конкурсной композицией стала «Пускай метель» (музыка К. Кельми, слова М. Пушкиной).

В 1988 году певице вручили специальный приз жюри на знаменитом фестивале в Сопоте – главном музыкальном событии стран социалистического лагеря. К этому времени в ее репертуаре уже была та самая «Ягода-Малина», принесшая любовь всего Советского Союза. Впрочем, когда говорят, что Легкоступова – певица одной песни, это не совсем так. Были же потом еще «Капля в море» и «На теплоходе музыка играет». Да и на нашей эстраде хватает прекрасных исполнителей с самыми золотыми голосами, у которых и одного-то подобного шлягера за всю карьеру не набралось.

В 1989 году в составе делегации от Министерства культуры Валентина Легкоступова гастролировала по Германии, а в 1990 году вместе с группой И. Кобзона – по Африке.

В Тульской филармонии она работала до 1992 года.