5 мая: на оружейный завод Тулы мобилизовали работать членов партии

5 мая 1919 г. заседание губкома РКП(б) обсудило доклад военного комиссара губернии Д. П. Оськина о военном положении, проведении 10-процентной мобилизации коммунистов, формировании частей особого назначения и другие вопросы. В тот же день Григорий Каминский телеграфировал в ЦК РКП(б): «25% Тульской городской организации сняты [с] работы [из] учреждений [и] направляются [на] Тульские оружейный и патронный заводы для подъема военной производительности».

Так завершилась одна из самых значительных забастовок тулських рабочих после 1917 года, начавшаяся еще в марте 1919 г. после очередной волны арестов меньшевиков и эсеров и «марша за свободу и против голода», собравшего тысячи рабочих и железнодорожников.

1 апреля губисполком, губчека, правление профсоюза металлистов и совет профсоюзов Тулы собрали совещание представителей завкомов Оружейного и Патронного заводов, рабочего кооператива. Была предложена резолюция, обосновавшая аресты подготовкой контрреволюционного выступления. Хотя резолюция была принята, но далеко не все были с ней остались согласны. На конференции профсоюза металлистов, созванной 2 апреля, делегаты осудили аресты и потребовали немедленного освобождения под поручительство рабочих организаций. Было выражено недоверие правлению тульского профсоюза металлистов, одобрившего аресты. В ответ было арестовано 63 делегата конференции.

Утром 3 апреля в знак протеста началась забастовка на Оружейном и Патронном заводах. 3 апреля 1919 года прибыл в Тулу, чтобы ликвидировать забастовку на оружейных заводах Дзержинский, а также целая делегация видных большевиков, для возвращения которых в Москву потом потребовалось составить целый экстренный поезд.

4 апреля Дзержинский распорядился арестовать еще 800 «зачинщиков» и очистить заводы, уже в течение нескольких недель занятые бастующими. Все рабочие были уволены. Сопротивление было задушено рукой голода. В течение многих недель карточки рабочих не отоваривались. Чтобы получить новые карточки на 250 граммов хлеба и вернуться на предприятия, рабочие должны были подписать прошение о приеме на работу, в котором указывалось, что всякая остановка работы приравнивается к дезертирству, влекущему за собой наказание вплоть до смертной казни.

8 апреля под угрозой снятия брони почти целиком приступил к работе Патронный завод. На Оружейном заводе 9 апреля из 22 тысяч вышли на работу 4500 человек. В этот же день собрание представителей ВЦСПС, ЦК союза металлистов, Тульского союза металлистов, заводского комитета, цеховых комитетов Оружейного и Патронного заводов приняло резолюцию о прекращении забастовки.

10 апреля работа возобновилась. Накануне 26 «зачинщиков» были расстреляны. За время забастовки было арестовано 290 человек, из них активных 32 человека. Арестованные активисты были перевезены в Москву в ведение ВЧК.

На заводах были расклеены приказы чрезвычайной тройки о расстреле тех, кто будет ломать станки, и мешать желающим работать, о вводе на заводы красноармейских частей. В городе были сосредоточены значительные вооруженные силы: Рязанский отряд чека, рота интернационалистов, школа красных офицеров, всего более тысячи надежных бойцов.

В донесении С.П. Нацаренуса, члена реввоенсовета фронта, С.К. Минина, члена реввоенсовета 10-й армии, Каминского, непосредственно В.И. Ленину, составленном 10 апреля 1919 г., указывалось: «Стачку можно считать ликвидированной. Вечерняя смена 9 апреля [на] патронном, оружейном заводах работала восемьдесят процентов. Утренняя смена 10-го [на] патронном и оружейном заводах работала полностью, причем ярко заметна тенденция повышения интенсивности работ. Принимаются меры оздоровления состава заводов, особенно инструментальных мастерских. На железной дороге положение таково, что депо работает целиком, не прерывая эту работу, мастерские приступили к работе».

Тем не менее волнения и брожения среди рабочих оставались, в связи с чем и было принято решение о дополнительной мобилизации партийцев на оружейные заводы. Стране нужно было оружие, между тем Тульский завод фактически оставался единственным, кто мог его поставлять Красной армии. Из трех оружейных заводов страны Сестрорецкий и Петербургский не работали в связи с эвакуацией, не говоря уже об их малой мощности. Ижевский был захвачен Колчаком. Луганский патронный в 1918 г. был первоначально захвачен немцами, а затем деникинцами. Строящийся Симбирский начал выпуск продукции только с января 1919 г. и находился под угрозой захвата. К тому же его мощность намного уступала Тульскому.