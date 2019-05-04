4 мая: Пушкин приехал в Белев на могилу императрицы Елизаветы

4 мая 1829 г. по пути из Москвы в Арзрум в Белеве побывал Александр Сергеевич Пушкин, для чего пришлось сделать немалый крюк – город был совсем ему не по пути.

Свой визит в этот город, единственный в Тульской губернии, который видел Пушкина, поэт объяснил тем, что хочет встретиться с героем Отечественной войны 1812 г. генералом Ермоловым. Однако на самом деле он приезжал навестить могилу императрицы Елизаветы Алексеевны.

Жена императора Александра I Елизавета Алексеевна скончалась в Белеве 4 мая 1826 года. Она умерла в доме белевских купцов Дорофеевых. Сейчас в этом здании располагается отделение полиции. По установившемуся обряду для царственных особ после вскрытия внутренние органы Елизаветы поместили в сосуд, который захоронили в Белеве, а гроб с телом отправили в столицу.

Императрица Елизавета Алексеевна была попечительницей Лицея, где учился Пушкин, а окно ее покоев было как раз напротив окна лицеиста Пушкина. Так что наверняка юный Саша имел возможность иногда видеть ее мельком, что только добавляло юношеской влюбленности. А влюблены в Елизавету Алексеевну были многие его однокашники. Есть даже некая версия, что Пушкин вместе с Дельвигом и Кюхельбекерм однажды подглядел, как императрица купается ночью в Царскосельском парке. У Пушкина это юношеское увлечение превратилась в стойкую любовь, которую он сохранил на всю жизнь. Елизавете были посвящены многие стихотворения поэта. Именно она, немка по происхождению, была для Пушкина та самая Татьяна «русская душою, сама не зная, почему» .

В Белеве Пушкин постоял в саду, где было похоронено сердце Елизаветы Алексеевны. А также, как уверены местные краеведы, отобедал в ресторане, расположенном в угловом доме на нынешней площади Революции, после чего поехал дальше.

На этот приезд великого русского классика у тульского поэта Валерия Ходулина есть замечательное стихотворение, которое он неизменно читает в пушкинском сквере в день рождения Александра Сергеевича.

Златоглавые церквушки,

Колокольни, купола,

По Белеву едет Пушкин,

Едет в сторону Орла.

Пастилою пахнет сладко,

Дружно тянут рысаки.

Треплет черную крылатку

Ветер, дующий с Оки.

Тают облачные тени

В зеркалах весенних луж.

Приготовились к цветенью

Ветки яблонь, ветки груш.

За коляской скачут дети.

Луг цветет. Гудит пчела.

По Белеву Пушкин едет,

Едет в сторону Орла.

На пути его движенья

Все заветные места:

Церкви – Спас-Преображенья

И Воздвиженья Креста.

Здесь, в глуши провинциальной,

В отдаленье от Москвы,

Обрело приют печальный

Сердце царственной вдовы.

Крестят вслед его старушки,

И гудят колокола:

- По Белеву едет Пушкин,

Едет в сторону Орла.

Сделав крюк многоверстовый,

Он по городу кружил,

Чтоб проехать по Ершовой,

Где Жуковский раньше жил.

Вот и дом. Крыльцо резное.

Под карниз вознесено

Необычное, большое

Полукруглое окно.

Перед ним в мгновенья эти

Тень учителя прошла…

По Белеву Пушкин едет,

Едет в сторону Орла.

Терема-дома. Светлицы.

Лица яркие девчат.

Озорницы-кружевницы

Там коклюшками стучат.

Смотрят барышни из окон.

Кличут барина на чай.

На челе его высоком

Вдохновения печать.

И не знают хохотушки,

С кем же их судьба свела…

По Белеву едет Пушкин,

Едет в сторону Орла.

Он влюблен, свободен, молод.

Жизнь прекрасна на земле.

Встретит Пушкина Ермолов

В славном городе Орле.

Ждет поэт его рассказа

О походах, о войне,

О тревожных днях Кавказа,

Что опять горит в огне.

Он услышит о победе,

Что нелегкою была.

По Белеву Пушкин едет,

Едет в сторону Орла.

И ничто не омрачало

В те минуты светлых дум.

Это было лишь начало

Путешествия в Арзрум.

Скоро он поскачет в бурке,

Презирая камнепад,

Где сквозь горы лезут турки,

Где воюет младший брат.

Скоро он обнимет Леву,

Сядет рядом у стола,

А пока что по Белеву

Едет в сторону Орла.

Тешит взгляд резьбой узорной

Незнакомый городок.

И спешит в крылатке черной

Непоседливый ездок.

Он скользит над окской кручей,

Словно призрак, невесом.

И скрипит песок сыпучий

У него под колесом.

Из столетия в столетье,

По земле свой путь верша,

По Белеву Пушкин едет,

По России Пушкин едет,

Нам навстречу Пушкин едет,

И светла его душа.