21 декабря: в Туле разыгрался буран

21 и 22 декабря 1919 г. в Туле свирепствовал страшный снежный буран, особенно усилившийся к вечеру 21-го числа. Ветер буквально сбивал с ног, не давая возможности идти. Силой ветра срывались вывески, обрывались телефонные и телеграфные провода.

Вот что писал о разыгравшейся стихии «Коммунар».

«Всякое движение на улицах прекратилось, т.к. снежный буран намел огромные сугробы снега. Буран продолжал свирепствовать и весь день 22 декабря, причинив много повреждений. Поднято двое обмерзших на ул. Коммунаров, одна полузамерзшая женщина поднята на Пятницкой ул. и один поднят на базаре. Однако все эти случаи закончились благополучно.

Для оказания помощи пострадавшим дежурили беспрерывно подводы у милиции, открыт был специальный амбулаторный пункт при Ваныкинской больнице и по улицам ездили конные разъезды.

Затем было выпечено сто пудов хлеба для раздачи голодающим пассажирам, т.к. на ст. Тула Курской дороги остановились пять поездов, с несколькими тысячами пассажиров из-за невозможности следовать дальше, т.к. пути оказались занесенными. Хлеб выдавался по распоряжению совета ж/д депутатов.

Для расчистки путей мобилизованы были окрестные жители, работавшие целый день, причем технические средства и повозки были предоставлены военным ведомством и городом. Жители Мясново в шесть часов вечера, выбившись из сил, побросали работу.

На Ряжский вокзал поезда совершенно не прибыли, т.к. на станции Присады произошло из-за бурана крушение поезда, загромоздившего путь.

Лихвинская железная дорога оказалась совершенно погребенной под снегом и всякое движение по ней прекращено. Откапывание дороги потребует много времени, что грозит Туле топливным голодом, т.к. дорога эта является единственной, по которой в город доставляются дрова.

В виду этого срочно предприняты меры по доставке в Тулу дров гужевым путем.

Что касается города, то к очистке его от снега привлекается буржуазия. Вчера спешно исправлялись повреждения телефонной сети, о чем подано более 50 заявлений.

К четырем часа дня удалось очистить третий участок пути, ведущего в Москву, и отправить туда первый поезд».

Характерно, что, несмотря на все погодные катаклизмы, в тот же день 21 декабря 1919 г. Ленин обратился к Тульскому губкому партии и губисполкому: «Организуйте быструю помощь красной Тулы красной Москве. В десятидневный срок губерния должна дать Москве не менее четырехсот вагонов картофеля... От ваших успехов, энергии, решительности зависит спасение рабочего класса, укрепление завоеваний революции, дальнейшие ее успехи и окончательное ее торжество».

В итоге за две недели Москва получила из Тулы 600 вагонов картофеля.