20 декабря: в Туле организовали экскурсии по новогодним елкам

С 20 декабря 1979 г. Тульское бюро путешествий и экскурсий организовало экскурсии «Новогодние елки Тулы» для воспитанников детских садов и младших школьников.

Отмечалось, что впервые этот праздник отметили при Петре I. А в нашей стране его будут отмечать в 279-й раз. Экскурсию школьников сопровождали сказочные истории, происходящие в стране Деда Мороза. Детям также рассказывали о первых елках в Туле, о новогодних праздниках в Ясной Поляне. Завершалась экскурсия на площади у стадиона, где была установлена самая большая в тот год елка в Туле.