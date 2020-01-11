11 января: в разгар морозов в Алексине произошла авария на ТЭЦ

Около пяти утра 11 января 1990 г. в котельном цехе Алексинской ТЭЦ обрушилась несущая ферма, а вместе с ней и перекрытие. В результате в крыше образовался пролом размером 15 на 25 метров.

По счастливой случайности никто не погиб, однако обломки бетона завалили котел. Хотя паропроводы оказались не поврежденными и не перебитыми, котел пришлось становить. К этому времени и без того из шести котлов один находился на профилактическом ремонте, после аварии осталось только четыре. Тогда как даже при пяти котлах тепла в левобережную часть города подавалось недостаточно. Пока шли аварийные работы людям пришлось спать в пальто – температура в квартирах поддерживалась в районе двенадцати градусов.

Собственно это рано или поздно должно было случиться. Алексинская ТЭЦ была пущена в эксплуатацию 22 марта 1941 года, и с тех пор существенных работ по ее обновлению не проводилось. О их необходимости говорили, вот только подготовительный период и согласование бумаг чересчур затянулся. Опять же – деньги, которых не хватало. К тому же котлы были рассчитаны на подмосковный уголь с зольностью 30 процентов, которого давно уже не было в помине. Поступающий уголь был худшего качества – с зольностью около 50 процентов. Поэтому котельную, по сути, надо было не ремонтировать, а реконструировать.

Немедленно после случившегося были созданы аварийные команды. Наибольшей проблемой стала заделка дыры в кровле. Охотников лезть на высоту в мороз не находилось – нужны, мол, специально обученные высотники. По-видимому, причина была все же не в нежелании, а в оплате. Поскольку вскоре специалисты нашлись – в кооперативе «Фасад», которые быстро перекрыли пролом трубами и уложили поверх профилированную жесть.

К этому времени из-за холода стали отказывать контрольно-измерительные приборы и автоматика. Чтобы поддерживать плюсовую температуру пришлось установить мангалы. К счастью, работы провели достаточно быстро, и тепло в дома вернулось.