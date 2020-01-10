10 января: в Туле началась забастовка из-за листка календаря

10 января 1905 г. забастовали все рабочие (720 человек) акционерного общества «Тульские мастерские», поддержав стачку рабочих механической мастерской. В местную историю она вошла как забастовка, случившаяся из-за листка календаря.

Тульские мастерские или Байцуровский завод располагались на месте нынешнего машиностроительного завода. Вот как описывал эти события рабочий Байцуровского завода М. Демидов.

«Один очень пожилой слесарь, далеко не революционно настроенный, по фамилии Москвин, купил новый календарь и, оторвав в нем листок за какой-то день, прочитал, что рабочий день должен быть 10-часовой, а на нашем заводе работали тогда 11 ч, с 7 ч утра до 7 ч вечера, 1 час на обед. Этот рабочий, покуривая в уборной (единственное место для собраний и обмена мнениями), начал вести разговор в таком, примерно, духе, – почему это написано работать 10 часов, а мы работаем 11 часов».

Новость облетела все предприятие в течение часа. После полудня механический прекратил работы и заставил сделать то же и другие цехи. Байцуровский завод встал. Рабочие предъявили требование о 10-часовом рабочем дне. Кстати, к тому времени русский физиолог Сеченов на основе своих опытов вывел, что оптимальный рабочий день вообще должен длиться не более восьми часов.

«…Прекратили работы, предъявив прибывшему на завод старшему фабричному инспектору и директору сего завода Заиончковскому требование об уменьшении рабочего дня с 11 до 10 часов, причем от предложенного им выбора из среды своих уполномоченных для переговоров с администрацией завода отказались, и в 7 часов вечера разошлись, не нарушая порядка на заводе и в городе», – сообщалось в секретном рапорте полицмейстера губернатору.

В понедельник, 10 января, не работал уже весь завод – более 700 человек. Однако уступок забастовщикам не сделали. 11 января все рабочие были рассчитаны, забастовка прекратилась и объявлен новый набор. Несмотря на явный стихийный характер происшедшего, активистов – человек двадцать – уволили с волчьим билетом, на другие заводы их также отказывались принимать.

Одной из причин, почему огонь забастовки разгорелся так быстро, была достаточно нервная ситуация на самом заводе, находившемся на грани закрытия. Поэтому и никаких уступок рабочим не могло быть. Через пару недель, когда к байцуровцам прибежали за поддержкой забастовавшие патронники, им было категорически отказано в солидарности – из-за боязни потерять то хлипкое, что есть.

Тульский комитет РСДРП выпустил листовку «К рабочим Центрального завода» (Центральный завод или «Тульские мастерские» – механический и сталелитейный завод Бельгийского акционерного общества), начавшим 8 января забастовку. В листовке формулировались требования, которые выдвигались рабочими Петербурга, Баку и других городов России, в том числе 8-часовой рабочий день, прекращение работ под праздник в 2 часа дня, установление третейских судов для разбора недоразумений между рабочими и хозяевами, отмена обысков, вежливое обращение, и другие.