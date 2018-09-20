20 сентября: «Сябры» приехали в Тулу без хита «Олеся»

Единственный концерт в тульской филармонии дал 20 сентября 1973 г. ВИА «Сябры». Большего и не требовалось – в тот период эстрадный коллектив Гомельской филармонии еще не имел всесоюзной известности. Хотя это был время, когда даже на неизвестный коллектив с аббревиатурой ВИА собирались полные залы.

«Сябры» по сути еще даже не считались вокально-инструментальным ансамблем. Этот статус к ним добавляли на гастролях для большего привлечения публики. По сути же это была эстрадная бригада артистов различных жанров, исполнявших популярные народные песни, в том числе из репертуара «Песняров». Название «Сябры» появилось в 1974 году, до того этот коллектив очень романтично именовался «Песни над Сожем».

Как раз в том 1974 году один из членов коллектива Анатолия Ярмоленко как солист Гомельской филармонии был отмечен на I Всебелорусском конкурсе артистов эстрады дипломом за лучшее вокальное исполнение белорусской народной песни. Тем не менее, художественный уровень коллектива оставлял желать лучшего, и руководство филармонии несколько лет вынашивало идею расформировать эту бригаду.

«Прослушав предложенные мне концертные записи «Сябров», я про себя ужаснулся. Это была неслыханная мною доселе халтура, с очень жалким, блеющим вокалом и с очень провинциальными, на уровне самодеятельности, аранжировками», – рассказывал в одном из интервью Валентин Бадьяров, который стал художественным руководителем «Сябров» в 1975 году. Слова о халтуре в полной мере можно отнести и к тому периоду, когда эта бригада гастролировала в Туле.

Только под руководством Валентина Бадьярова гомельская золушка преобразилась. В 1977 году ВИА «Сябры» стали лауреатом Всесоюзного конкурса советской песни, а в 1978 году записали хит всех времен и народов «Олеся» о кудеснице леса из Полесья. С этой песней они тоже приезжали в Тулу, но уже в восьмидесятые годы.