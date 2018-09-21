21 сентября: юбилей тульского летчика-аса Дмитрия Медведева

21 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Александровича Медведева, родившегося в поселке Узловая Тульской губернии. Только за годы Великой Отечественной войны он совершил 317 боевых вылетов, лично сбил 14 и в составе группы 15 самолетов противника. Прошел путь от рядового летчика до командира истребительного авиационного полка.

В военную школу пилотов Дмитрий Медведев уехал по путевке комсомола в 1935 году. Сначала в школу авиационных летчиков в Ейске, затем в Одесскую военную летную школу. Несмотря на малый тогда воздушный опыт, Дмитрий Александрович успел поучаствовать во всех крупных предвоенных конфликтах.

В мае 1938 г. в районе Халкин-Гола он лобовым тараном сбил японский И-95, сам остался цел и посадил машину. Впоследствии сбил вражеские истребитель и бомбардировщик. Всего во время боев с Японией совершил 75 боевых вылетов, был награжден орденом Красного Знамени и монгольским орденом. В 1940 году Медведев был отправлен на войну с Финляндией. В марте 1940 года его самолет подбили. Остановился двигатель, самолет свалился в штопор и врезался в землю. Жизнь летчика спас снег, который принял на себя удар. На неделю Дмитрий Медведев оказался в госпитале, но уже 11 марта участвовал в штурме Выборга.

Войну с немцами встретил на Западной Украине. В первый же день сбил бомбардировщик Ju-88. 24 июня, в тяжелейшем бою c двенадцатью истребителями Me-109, уничтожил два самолета. 20 июля, при выполнении разведывательного полета в районе Белой Церкви, был сбит, выбросился с парашютом, и лишь на третий день добрался до своей части. В середине августа в районе Чернигова опять был сбит. Вышел из окружения вместе с полком в сентябре 1941 г.

Воевал на Курской Дуге, принимал участие в освобождении Венгрии и Австрии, участвовал в Пражской операции. Победу встретил в Чехословакии

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Дмитрию Медведеву было присвоено уже после войны –15 мая 1946 года, за мужество и высокое летное мастерство, проявленное в борьбе с немецкими захватчиками.

С 1961 года в качестве командира 7-го отдельного ракетного корпуса внес большой вклад в формирование первых ракетных дивизий на востоке страны. Условия, в которых пришлось нести службу, были непростые – тайга и болота вокруг. Но уже в 1964 году первый полк в районе Омска заступил на боевое дежурство. В июле 1965 года впервые в Ракетных войсках с боевой стартовой позиции 290-го отдельного ракетного полка был проведен успешный учебно-боевой пуск ракеты Р-9А по полигону Кура.

Присутствовавший при этом главнокомандующий Ракетными войсками, Маршал Советского Союза Н. Крылов, вероятно, высоко оценил квалификацию руководителя, и в сентябре 1965 года Д. Медведев был назначен заместителем начальника Военной инженерной академии им. А. Ф. Можайского, где преподавал до 1976 года, уже выйдя в запас.

Дмитрий Александрович Медведев награжден двумя орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, медалями.

Умер 26 ноября 1992 г. в Ленинграде.