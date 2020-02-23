23 февраля: завершился сверхдальний арктический перелет с участием туляка Евгения Толстикова

23 февраля 1980 г. завершился сверхдальний арктический полет на самолете Ил-18Д под руководством нашего земляка Евгения Толстикова. С 10 по 23 февраля самолет преодолел 45 660 километров, из них 10 000 – над Антарктикой. Суммарно летное время составило 78 часов 54 минут. Этот полет положил начало регулярным сверхдальним рейсам из СССР в Антарктиду.

Полет проходил на пассажирском самолете для авиалиний дальней протяженности, выполненный по схеме четырехмоторного турбовинтового низкоплана с однокилевым оперением. Ил-18Д — модель с увеличенной дальностью и коммерческой нагрузкой. До этого такой самолет успешно эксплуатировался в СССР и летал по снежным аэродромам Заполярья. Ил-18Д с полной заправкой топливом и 50 пассажирами на борту мог находиться в воздухе до 11 часов.

К сожалению, подробностей о том героическом рейсе очень мало – все держалось в страшной тайне. Запретили даже производить фото и киносъемку. Были, правда, кинооператоры, но то, что они наснимали, никто так и не увидел.

Выбрали маршрут через Аден (Йемен) и Мапуту (Мозамбик) как самый короткий путь из Москвы до станции Молодежная.

«Конечно, лучше всего было бы стартовать с самой южной оконечности Африки Кейптауна, но политическая ситуация тех лет не позволяла это делать, рассказывал позже в интервью бортинженер Владимир Сес. – Но когда во время первого полета при выходе из зоны Дурбана (ЮАР) мы не могли передать сообщение диспетчеру о выходе из зоны обслуживания, он нас не слышал, на помощь пришел летчик ЮАР. Передав Дурбану наше сообщение, спросил куда летим. Узнав, что в Антарктиду, очень удивился, здесь никогда не летали самолеты. Спросил, может ли чем-то помочь. Предложил спутниковую погоду по трассе. У нас был только ее прогноз, другой информации аэропорт Мапуту не имел. «На 50-х неистовых вас ждет сильный западный ветер до 270 км/ час», — сказал пилот. Мы учли это, скорректировали курс полета. Ушли с курса на запад пока не было ветра, а когда на 50-й широте попали в струю бокового ветра, пересекли ее, не борясь со сносом, вышли на трассу, выиграв почти 30 минут полета».

Посадка была произведена в очень сложных условиях на новую снежно-ледовую взлетно-посадочную полосу, расположенную в 12,3 км от станции Молодежная в Антарктиде, близ горы Вечерняя. Полосы было не видно. По словам Владимира Сеса, помогли сами полярники. Они встали в начале полосы, обозначив точку выравнивания, и вдоль нее, держа на палках старые сапоги. «Мы их увидели — черные точки над белой пеленой. Нырнули в молоко, пробив метровый слой позёмка, и произвели посадку. Это была коллективная победа. Если бы не смогли сесть, выход — лететь на Купол, где нет поземки и садиться «на живот», на снег. Вот такая Антарктида».

Сама взлетно-посадочная полоса представляла собой громадный слой снега на леднике, который укатывали катками и сделали твердую корку. Сели как на бетонную полосу. Ледник, на котором находилась полоса, постоянно уползал в океан, и полосу каждый год поправляли. В 1984 году полоса первого полета сместилась на северо-восток аж на 120 метров.

Февраль в Антарктиде — это конец лета. Днем погода была примерно около нуля, ночью доходило до минус 25. Сама станция Молодежная — это домики на сваях с электрическим отоплением.

«Встречали нас, как самых дорогих вип-гостей, – рассказывал Владимир Сес. – Соорудили даже шикарную баню с парной. После парилки сидим в предбаннике. Бочка с квасом. Кружка на деревянной цепи, выполнена из одного куска дерева. Полярник выпил квасу. Слышим крик: «Повар, опять дрожжей переборщил! Убавить!» Другой голос: «Не нннадо!»»

Этот беспримерный в истории освоения Антарктиды рейс был организован Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, в ведении которого находились советские антарктические станции, и Министерством гражданской авиации СССР. Во время пребывания в Антарктиде пилоты осуществили рейс через полюс относительной недоступности к Южному географическому полюсу. Участие в нем принимал и туляк Евгений Иванович Толстиков, известный полярный исследователь. Тот самый, о котором когда-то упоминалось в нашем материале «Как туляки спасли бельгийского принца». С 1961 г. он возглавлял советские делегации на консультативных совещаниях стран-участниц договора об Антарктике. С 1978 по 1987 г. был национальным представителем СССР в Исполнительном совете Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и в этом качестве возглавлял советские делегации на заседаниях руководящих органов МОК. Многие годы Евгений Иванович являлся заместителем председателя, а с 1983 г. — председателем Океанографического комитета Советского Союза, ответственного за координацию участия советских организаций в международном сотрудничестве в области изучения Мирового океана и его ресурсов.

И опять же, даже для того, чтобы найти лишь подтверждение участия Толстикова в этой экспедиции, надо потратить немало времени. Нет и поименного состава участников экспедиции, настолько все подробности держались в секрете. Хотя по итогам перелета в СССР был даже выпущен специальный почтовый конверт.

Между прочим, в 1986 году в первом сверхдальнем перелете на Ил-76ТД из Москвы в Антарктиду принимал участие бывший тульский журналист Василий Карпий.

На фото: торжественная встреча экипажа Ил-18Д на аэродроме станции Молодежная