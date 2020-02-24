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Тульские тайны: Этот день в истории города
24 февраля: в Туле открыли магазин «Книжный мир»

24 февраля: в Туле открыли магазин «Книжный мир»

24 февраля 1970 г. в Туле открылся магазин «Книжный мир». На тот момент – самый большой магазин книг в области.

В связи с таким переездом сюда полностью была передана медицинская литература из магазина №9 «Техническая книга». Кроме того в новый магазин был переведен отдел подписных изданий из магазина №2 «Просвещение». По желанию подписчиков магазин «Просвещение» мог произвести переадресовку подписных изданий и в другие магазины города, о чем необходимо было сообщить предварительно.

За тридцать почти лет истории «Книжный мир» перевидал всякого. Дожидаясь вожделенного «завоза», люди неделями отмечались по номерам, приходя на регулярные переклички даже ночью – в два часа и в шесть утра. Те, кто не успевал или проспал, автоматически выбывали. Поэтому окрестным жителям приходилось мириться с тем, что книгоманы ютились по лестницам в подъездах, которая время от одной переклички до другой.

В восьмидесятые годы стала популярна лотерея подписных изданий. Проходила она по субботам. Каждый желающий мог по паспорту записаться у распорядителя, а потом стать свидетелем лотереи – счастливые номерочки вытягивали из барабанов на глазах у всех. Даже на  собрания сочинений малоизвестных советских авторов была достаточная конкуренция. Что уж говорить, когда в лотерее участвовали четырехтомник Валентина Пикуля, пятитомник Юлиана Семенова или вообще «Сказки народов мира». В таких случаях трубился общий сбор у родственников и знакомых, не одержимых книгоманией, и по их паспортам получали дополнительные лотерейные билетики.

Последним, пожалуй, громким событием такой лотереи стали подписки историков Ключевского и Соловьева, которые захотели иметь все. Даже несмотря на то, что труды Соловьева, о чем честно предупреждали, предназначены скорее для весьма избранного круга читателей. Кажется, эту подписку так и не успели завершить, последние выпущенные тома издавались на бумаге худшего качества, и с другим цветом обложки. А потом настали иные времена, и людям стало совсем не до историков.

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Автор: Сергей Гусев
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