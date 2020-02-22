22 февраля: в Туле подожгли здание судмедэкспертизы

В ночь с 21 на 22 февраля 1995 г. в помещении областной судмедэкспертизы на улице Дрейера был совершен поджог.

Предположительно налетчики подъехали на легковой машине около часа ночи. Спокойно взломали входную дверь, затем дверь в регистратуру. Вытащили из шкафов хранящиеся там документы – а это были архивные материалы за все годы существования СМЭ и заключения судмедэксперта за последние два года (около пяти тысяч в 1994-м и 813 – в 1995-м), свалили их в кучу на полу и подожгли. Правда, до приезда пожарных не успели прогореть экспертизы последних двух месяцев – эти дела лежали в самом низу, и кучу документов успели потушить.

Одновременно кто-то поднимался на второй этаж. Там тоже были взломаны двери нескольких кабинетов – тех, где хранились документы.

Разобравшись с делами в этом здании, ночные гости пошли в соседнее. Однако тут, пока они пытались открыть замок, их услышал дежурный эксперт. Не поняв, что это взломщики, он спросил: «Кто там?» И пошел открывать сам. Это и спугнуло неизвестных. Они быстро ретировались, сели в машину и уехали.

На место происшествия срочно прибыла пожарная бригада Зареченского района, которая сумела быстро локализовать огонь и потушить пожар, не дав ему перекинуться на соседние помещения. Пострадали только регистратура и отделение экспертизы живых лиц.

Был причинен значительный материальный ущерб – несколько дней экспертизы не проводились вообще – было уничтожено все оборудование.

При этом в здание и после пожара не провели охранную сигнализацию – просто нечем было платить за это милиции. Не имелось и своего охранника. Нападения на здание экспертизы случались и раньше, но с такими последствиями – впервые.