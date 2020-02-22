блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
22 февраля: в Туле подожгли здание судмедэкспертизы

22 февраля: в Туле подожгли здание судмедэкспертизы

В ночь с 21 на 22 февраля 1995 г. в помещении областной судмедэкспертизы на улице Дрейера был совершен поджог.

Предположительно налетчики подъехали на легковой машине около часа ночи. Спокойно взломали входную дверь, затем дверь в регистратуру. Вытащили из шкафов хранящиеся там документы – а это были архивные материалы за все годы существования СМЭ и заключения судмедэксперта за последние два года (около пяти тысяч в 1994-м и 813 – в 1995-м), свалили их в кучу на полу и подожгли. Правда, до приезда пожарных не успели прогореть экспертизы последних двух месяцев – эти дела лежали в самом низу, и кучу документов успели потушить.

Одновременно кто-то поднимался на второй этаж. Там тоже были взломаны двери нескольких кабинетов – тех, где хранились документы.

Разобравшись с делами в этом здании, ночные гости пошли в соседнее. Однако тут, пока они пытались открыть замок, их услышал дежурный эксперт. Не поняв, что это взломщики, он спросил: «Кто там?» И пошел открывать сам. Это и спугнуло неизвестных. Они быстро ретировались, сели в машину и уехали.

На место происшествия срочно прибыла пожарная бригада Зареченского района, которая сумела быстро локализовать огонь и потушить пожар, не дав ему перекинуться на соседние помещения. Пострадали только регистратура и отделение экспертизы живых лиц.

Был причинен значительный материальный ущерб – несколько дней экспертизы не проводились вообще – было уничтожено все оборудование.

При этом в здание и после пожара не провели охранную сигнализацию – просто нечем было платить за это милиции. Не имелось и своего охранника. Нападения на здание экспертизы случались и раньше, но с такими последствиями – впервые.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 08:18 +5
21 февраля: в Туле наблюдали северное сияние
21 февраля: в Туле наблюдали северное сияние
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.