14 января: тульского помощника пристава Селиванова наказали за рукоприкладство

14 января 1910 года судебная палата утвердила решение окружного суда, приговорившего бывшего помощника пристава Ф. Селиванова к трем неделям ареста и денежному взысканию за избиение в своей «камере», то есть в здании полицейского участка, обывателя.

Вообще административное увольнение Селиванова, которого в городе уважали за нелюбовь к уголовному элементу и политическим заговорщикам, а уж преступники-то точно боялись, наделало немало шума. Что же касается случившегося наказания, то сам Селиванов был уверен, что к этому все и шло. На своей апелляционной жалобе он написал, что проиграл дело из-за адвоката: назначенный ему от суда защитник заявил, что не может защищать его, так как не сочувствует полиции.