блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
14 января: тульского помощника пристава Селиванова наказали за рукоприкладство

14 января: тульского помощника пристава Селиванова наказали за рукоприкладство

14 января 1910 года судебная палата утвердила решение окружного суда, приговорившего бывшего помощника пристава Ф. Селиванова к трем неделям ареста и денежному взысканию за избиение в своей «камере», то есть в здании полицейского участка, обывателя.

Вообще административное увольнение Селиванова, которого в городе уважали за нелюбовь к уголовному элементу и политическим заговорщикам, а уж преступники-то точно боялись, наделало немало шума. Что же касается случившегося наказания, то сам Селиванов был уверен, что к этому все и шло. На своей апелляционной жалобе он написал, что проиграл дело из-за адвоката: назначенный ему от суда защитник заявил, что не может защищать его, так как не сочувствует полиции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 08:05 +3
13 января: в Туле подвели итоги конкурса среди ресторанов
13 января: в Туле подвели итоги конкурса среди ресторанов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.