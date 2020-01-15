15 января: на сессии горсовета обсуждали планы развития Тулы

15 января 1975 г. состоялась сессия горсовета, посвященная итогам прошлого года и перспективам на ближайшее будущее.

Отмечалось, что в предыдущем году 139 миллиардов рублей государственных денег было направлено на развитие народного хозяйства Тулы. Выполнен план по вводу жилья и освоению средств на строительство объектов культуры, здравоохранения, коммунального хозяйства. Отмечены новостройки минувшего года: производство феррованадия в научно-производственном объединении «Тулачермет», поточная линия розлива безалкогольных напитков, шестикилометровая троллейбусная линия, школа, детский комбинат.

В среднем на одного жителя за год было продано продовольственных и промышленных товаров на 882 рубля. На 500 миллионов рублей – гораздо больше, чем намечалось по плану, произведено товаров народного потребления.

Вместе с тем коллективы четырех предприятий не выполнили план по реализации продукции, одиннадцати – план по производительности труда. Есть претензии по качеству продукции к объединению «Чайка», трикотажной фабрике, обувной, заводу «Штамп». Торговые организации не выполнили план товарооборота. Не выполнили свои обязательства перед городом предприятия бытового обслуживания. При этом некоторые руководители нарушают достоверность отчетных данных. Так в комбинате бытового обслуживания завышены услуги, оказываемые населению, занижены в отчетах небытовые услуги. То же самое в на фабрике «Бытмебель», в ателье проката «Маяк», в городском ломбарде.

Много внимания на сессии было уделено вопросам капитального строительства. Отмечалось, что здесь не достигнута четкость в работе, не осваиваются полностью выделенные средства. Недостатки есть на всех этапах. А закладываются они зачастую уже при подготовке проектно-сметной документации.

– У нас создалось впечатление, – сказал в своем выступлении начальник УКСа горисполкома, депутат В. С. Анпилогов, – что институт «Тульскгражданпроект» ставит целью любым путем вытолкнуть документацию из стен своего здания, выдает проекты, зачастую не согласованные с эксплуатирующими организациями, оторванные от реальных возможностей в приобретении оборудования. Что в типовом проекте заложено, то и навязывается, местные условия не учитываются.

Отмечалось, что организацию капитального строительства в городе необходимо совершенствовать еще и потому, что с 1975 года, согласно правительственным постановлениям по Туле, больше будет выделяться средств на развитие городского хозяйства. В первую очередь должен увеличиться ввод жилья.

Также в соответствии с постановлениями правительства увеличиваются на 1,2 млн рублей капиталовложения в коммунальное строительство. Средства будут направлены на возведение объектов водоснабжения, очистных сооружений, на развитие транспорта и строительство путепроводов

Из объектов предстоящего года называлось также строительство Дома быта на углу Каминского и проспекта Ленина, которое должно было начаться в 1975 году.