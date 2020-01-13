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13 января: в Туле подвели итоги конкурса среди ресторанов

13 января: в Туле подвели итоги конкурса среди ресторанов

13 января 1975 г. в Туле подвели итоги новогоднего конкурса ресторанов и кафе. Шесть членов жюри конкурса предприятий Тульского треста ресторанов и кафе с 25 декабря предыдущего по 5 января этого года внимательно следили за соревнующимися.

Конкурс на лучшее обслуживание ресторанами и кафе новогоднего праздника включал в себя ряд пунктов. Учитывалось все: тематическое оформление зала, сервировка, костюмы обслуживающего персонала, оформление новогоднего меню, музыкальная программа.

В итоге первое место среди ресторанов занял ресторан «Москва». Среди кафе лучшими были признаны сразу два — «Русский чай» и «Лужники».

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 11:38 +2
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