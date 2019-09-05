5 сентября: день рождения тульских шахмат

5 сентября 1909 г. вице-губернатор Тулы В. А. Лопухин подписал устав Тульского шахматного общества. С этой даты официально и ведет отсчет шахматная жизнь города.

Инициаторами создания общества были доктор К. Юргенсон, М. Сорокин, П. Ползиков, А. Трубленков и другие. Почти все значатся среди активных физкультурников и в других видах спорта. Они катались на коньках, на лыжах, бегали наперегонки, занимались гимнастикой – просто в Туле гимнастикой занимались все любители спорта, в каждом дворе был турник. И вот теперь взялись активно осваивать совершенно новый для себя спорт. Членами шахматного общества могли быть лица всех сословий обоего пола за исключением не достигших совершеннолетнего возраста, учащихся в средних и низших учебных заведениях, юнкеров и нижних чинов, состоящих на действительной службе.

Впрочем, сказать, что до 1909 года шахматы были совершенно неизвестным для Тулы времяпрепровождением, тоже нельзя. Любил провести вечер за шахматной доской с домашними или гостями и самый известный тульский спортсмен того времени Лев Толстой. Причем, в последние годы своей жизни играл почти ежедневно.

Причем, играл и на интерес. Играл и на интерес. «Мне совестно признаться, что мне приятно выигрывать», – говорил он про себя. В частности, с гостившим целый месяц в Ясной Поляне композитором Танеевым был такой уговор. Если проигрывал Танеев, он обязывался играть на фортепиано пьесу по выбору Толстого. Если же проигрывал Лев Николаевич, он должен был прочитать вслух что-то из своих сочинений. Толстой играл лучше Танеева, но иногда все же и композитор брал верх.

Кто-то из шахматных критиков того времени считал Толстого несильным игроком – никогда ни в каких турнирах не выступал и не играл по переписке. Однако друзья и биографы писателя с этим были категорически не согласны. И в качестве примера приводили сыгранную Толстым в 1908 году партию, в которой эксперты отметили хорошо проведенную атаку в гамбите Сальвио.

Играл в шахматы и Тургенев. Причем он-то определенно был сильным игроком, даже брал призы на заграничных турнирах. Говорил, что его даже называли le chevalier du fou или рыцарем слона за искусную игру слонами.

Разместилось Тульское шахматное общество в здании Тульского общественного собрания, находившемся в Сапуновском переулке. Сейчас на этом месте стоит Белый дом. Официальное открытие состоялось 9 ноября 1909 года.

Первые соревнования начались 11 декабря, они были названы зимним первенством. 14 шахматистов в один круг разыграли между собой звание сильнейшего. Однако на финише 5 марта 1910 года получилось двоевластие. К. Василевский и Н. Струков набрали по 9,5 очков. Третье и четвертое места заняли А. Трубленков и М. Сорокин. Все четверо награждены призами как победители. Специальный приз получил Д. Ткачев – за наилучший результат с призерами.