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Тульские тайны: Этот день в истории города
6 сентября: тульские пионеры впервые дали торжественное обещание

6 сентября: тульские пионеры впервые дали торжественное обещание

6 сентября 1924 г. в Туле состоялся пионерский парад, на котором ребята в красных галстуках впервые дали торжественное обещание. Текст обещания был зачитан старейшим тульским большевиком С. И. Степановым, в то время – директором Патронного завода и по совместительству председателем тульского горсовета.

Тула, кстати говоря, была едва ли не первым городом в стране, где в 1919 году была создана детская коммунистическая организация – Детпролеткульт, предшественник пионерской организации.

До 1924 года советская пионерия, созданная еще в 1922-м, носила имя Спартака – героического предводителя восстания рабов. А после смерти Ленина стала называться ленинской. К осени 1924 года Оргбюро ЦК РКП (б) уже считало одной из главных задач «разработку вопросов о практической увязке и согласовании» работы пионерских организаций со всей системой социального воспитания, «широкую популяризацию детского движения в учительских массах». Так зарождался памятный всем по советскому периоду девиз: пионер – всем детям пример.  

На фото: тульские пионеры. 7 ноября 1924 г.

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 10:07 +1
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