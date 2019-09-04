4 сентября: Троцкий произвел смотр Тульского гарнизона

К осени 1919 г. возникла угроза захвата Тулы белыми. Для мобилизации трудящихся на борьбу с врагом в Тулу приехали практически одновременно сразу два поезда – знаменитый поезд Предреввоенсовета Льва Троцкого и «Октябрьская революция» с М. И. Калининым, Г. И. Петровским, А. В. Луначарским.

4 сентября утром вождь Красной Армии, народный комиссар по военным и морским делам и председатель Высшего Реввоенсовета Республики тов. Л. Д. Троцкий произвел смотр Тульскому гарнизону. Все красноармейцы, курсанты и коммунистический батальон с восторгом встретили дорогого и долгожданного своего вождя и вождя международной революции. «Товарищи, я смело передам теперь уверенность в Москве, в Совете Народных комиссаров, что доколе в Туле стоит Красный гарнизон, не видать деникинским бандам Тулы и ее заводов как своих ушей!, – приветствовал их Троцкий.

В тот же день был подписан Приказ №146 председателя Реввоенсовета республики Л. Д. Троцкого «На борьбу с разбойниками мамонтовской шайки». Пункт первый гласил: «Всякая помощь мамонтовским разбойникам, прямая или косвенная, представляет собой измену и карается расстрелом». Всего в приказе было 8 пунктов, и каждый из них заканчивался угрозой расстрела.

Троцкий в то время требовал сосредоточить главные силы против Добровольческой армии Деникина, наступать на Харьков и Донбасс. Войну по казачьим тылам Белой армии, на которой настоял новый главнокомандующий С. Каменев, он считал ошибкой. По его мнению, казачество «хотело отстоять свои границы от натиска рабочих и крестьян». Другими словами, увлечь казаков на Москву Деникин был не в состоянии. Те, по мнению историка Гражданской войны Валерия Шамбарова, не видели смысла воевать там, где уже нечем поживиться. Вот и Троцкий вопрос о казачестве считал самостоятельной задачей – не столько военной, сколько политической. По его мнению, наступая в направлении Украины, надо было отсечь Добровольческую армию от казаков.

6 сентября Троцкий связался по прямому проводу с Лениным, убеждая его в необходимости перенести главный удар на центральное направление, поскольку опасность прорыва фронта на участке Курск – Воронеж становится очевидной. Однако к этому мнению прислушались только в октябре, когда Деникин занял Орел и вплотную подошел к Туле.

4 сентября 1919 года председатель ВЦИК М. И. Калинин принимал парад частей Тульского гарнизона, который открыли курсанты оружейно-технических курсов. С тех пор стало традицией, что демонстрации и торжественные шествия трудящихся в честь государственных и революционных праздников в Туле всегда открывали курсанты артиллерийского училища – наследников оружейно-технической школы.