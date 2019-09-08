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Тульские тайны: Этот день в истории города
8 сентября: в Туле изготовлен опытный образец передвижного флюорографического кабинета

8 сентября: в Туле изготовлен опытный образец передвижного флюорографического кабинета

8 сентября 1989 г. по заказу Минздрава СССР на заводе «Тула» был изготовлен опытный образец передвижного флюорографического кабинета.

Сделан он был прежде всего для труднодоступных районов, где отсутствует необходимое медицинское оборудование. А ведь правильный диагноз невозможно поставить без всестороннего обследования пациента, из-за чего невозможно раннее выявление туберкулеза и других болезней. Здесь-то и должен был прийти на помощь сельским медикам «Флюоромобиль» – передвижной флюорографический кабинет, базирующийся на шасси автомобиля УАЗ. Предполагалось, что в 1990 году завод «Тула» должен был приступит к его серийному выпуску.

Кроме того, на заводе разрабатывалась документация на создание машины «скорая помощь» для сельской местности, также оборудованная диагностической аппаратурой.

Специально для тульского диагностического центра на предприятии была изготовлена передвижная лаборатория функциональной диагностики «Диагностический центр», предназначенная для комплексного обследования населения отдаленных районов Тульской области. С большим вниманием отнеслись на заводе и к предложению главного врача областной станции переливания крови В. А. Лазарева о создании на базе РАФа специальных машин-лабораторий по выявлению зараженных СПИДом.

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Автор: Сергей Гусев
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