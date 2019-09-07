7 сентября: командир Тульского рабочего полка Анатолий Горшков награжден орденом Югославии

7 сентября 1944 г. постановлением Народного Вече Югославии заместитель начальника военной миссии Союза ССР при штабе народно-освободительной армии Югославии, действовавшей в тылу врага, бывший командир Тульского рабочего полка Анатолий Горшков был награжден орденом Партизанской Звезды 1-й степени.

Награда была вручена за участие в операции по спасению руководства Народно-освободительной армии Югославии. Немцы в начале 1944 года разработали операцию «Рессельшпрунг» для захвата или уничтожения штаба НОАЮ и Иосипа Броза Тито.

Штаб югславской армии находжился в трудностопном горном районе, в боснийском городке Дрвар. «Тито жил не в самом городке, а на одной из скал, обрывы которых свисали над Дрваром, – описывал потом обстановку в статье «В частях НОАЮ» Горшков. – В расщелине отвесной скалы, высотой примерно 150 м, образовалась большая пещера. На площадке этой пещеры был выстроен небольшой домик. Над домиком нависала скала, он стоял как бы в глубокой нише. Позади оставался небольшой проход, через который можно было пройти в глубину огромной пещеры, служившей обычно бомбоубежищем... Домик был так искусно замаскирован, что самый опытный глаз не мог отыскать его в расщелине скалы. К нему вела также хорошо замаскированная крутая каменистая тропа».

Датой для нападения определили 25 мая – день рождения Тито. Накануне вечером, 24 мая, в Доме культуры солдаты, вместе с Тито, смотрели специально привезенный советский фильм о Зое Космодемьянской, а затем веселились до поздней ночи. Но в половине седьмого утра пять эскадрилий вермахта начали бомбардировку Дрвара, после чего десантировались 730 парашютистов СС. Одновременно в этот район были направлены регулярные части, поддерживаемые танками.

Начальник советской миссии, генерал Корнеев, получивший из Москвы предупреждение о готовящемся наступлении, успел уведомить маршала Тито, и внезапного удара не получилось. В полдень Тито со своим штабом покинул пещеру. Советская миссия эвакуировалась вместе со всеми, без потерь. Примером выносливости для всех стал генерал Горшков, прошедший хорошую подготовку в брянских лесах. Но связь с войсками была потеряна.

Тито обратился за помощью к главам военных миссий Корнееву и англичанину Стриту. Однако возникла проблема – куда сажать самолет. После долгих размышлений пришли к выводу, что это можно сделать только на высокогорной площадке в районе Купреша. Туда, для подготовки посадочной полосы, была направлена группа югославских бойцов вместе с тремя членами советской миссии — Горшковым, Сахаровым и Якимовым. Считается, что именно правильная подготовка аэродрома на Купрешко поле оказалась в итоге решающей для всей эвакуации.

Кроме того, операция стала возможной благодаря наличию одного советского самолета в Барии, готового вылететь в ту же ночь. Его экипаж возглавлял майор А. Шорников, а подчинялась команда генерал-лейтенанту Корнееву. Именно он отдал в ночь с 25 на 26 мая по рации приказ Шорникову прибыть в район Купрешко Поле, где находился штаб Тито и члены советской военной миссии. Погода, ночное время, и сложный горный рельеф только увеличивали опасность. Первым рейсом улетели 26 человек, хотя борт мог принять только 20 пассажиров. Но хватило места даже для собаки Тито Тигра. Вместе с Тито улетел и Корнеев. В ту же ночь самолет сделал еще один рейс, на котором улетели остальные двадцать человек, включая А. П. Горшкова.

Врученная награда, однако, недолго оставалась у Анатолия Петровича. По воспоминаниям дочери Горшкова Людмилы Петровны, «когда испортились отношения с Югославией, папе позвонили, попросили зайти с этим орденом и наградными документами. И отобрали».