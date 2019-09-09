9 сентября: туляк выиграл в лотерею мотоцикл

Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку, – уверяла управдомша из фильма Гайдая «Бриллиантовая рука». Ну водокачку не водокачку, но кое-что, кроме пресловутого рубля, туляки в денежно-вещевую лотерею выигрывали. О чем свидетельствует эта газетная заметка от 9 сентября 1959 г.

«Весной, получив зарплату, мы с женой приобрели билеты денежно-вещевой лотереи 1959 года второго выпуска на сумму 120 рублей. Покупка оказалась счастливой: на один из билетов мы выиграли мотоцикл марки М-52 стоимостью 9800 рублей, кроме того, получили два денежных выигрыша.

Я давно мечтал о мотоцикле, но как-то все не хватало денег, чтобы его приобрести. И вот помогла лотерея.

Недавно мы купили билеты денежно-вещевой лотереи третьего выпуска, тираж которой состоится 15 сентября, теперь уже на 150 рублей».

Кстати, сообщений о крупных выигрышах первых выпусков денежно-вещевой лотереи было достаточно много. Не исключено, что процент отчислений на крупные призы был тогда выше, чем в последующие года, о которых героиня другой советской популярной киноленты категорично заявила:

– Я всегда билеты покупаю. Выиграла трижды – каждый раз по рублю.