3 июля: в Туле открылся финал игры «Зарница»

3 июля 1979 года в Туле торжественно открылся VIII финал всесоюзной пионерской военно-спортивной игры «Зарница». В город-герой приехали около 2000 мальчишек и девчонок, 90 юнармейских отрядов со всех концов страны. Это право они завоевали, став победителями республиканских, краевых и областных финалов — благодаря отличной воинской выучке, физической закалке, успехам во всесоюзном походе по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, активному участию в тимуровском движении.

Первый день соревнований участники финала начали с торжественного парада по центральной части города. Стартовал он под звуки военного марша от стен древнего кремля. Впереди в открытых автомобилях ехали почетные гости финала, ветераны войны и труда, герои Советского Союза. Среди гостей финала был, кстати, корреспондент газеты «Правда» Тимур Гайдар.

В руках знаменосцев были флаги союзных республик страны. Участники марша возложили цветы к памятнику Ленина на площади Восстания, в сквере коммунаров и у стелы тулякам — героям Советского Союза.

В разнообразии парадной формы юнармейцев легко угадывались черты воинской формы родов войск Советских вооруженных сил: голубые береты десантников, черные комбинезоны морской пехоты, синие матросские гюйсы. Тем самым подчеркивалась крепкая связь юнармейских отрядов с частями и подразделениями Светской армии.

На пути парада у памятника Толстому был выстроен караул в мундирах воинов 1812 года, а у здания артиллерийского училища замерли в парадном строе курсанты.

На площади Победы тульский школьник Валерий Антонов доложил дважды Герою Советского Союза, генералу армии И. И. Гусаковскому о готовности юнармейских отрядов к торжественной церемонии открытия VIII финала «Зарницы». Вскоре после этого к участникам обратился первый секретарь тульского обкома партии И. Юнак.

Потрясающая примета времени! По случаю открытия «Зарницы» Юнак дал официальное интервью. И ответ на первый же вопрос начинался так:

«Я вспоминаю недавно прочитанное стихотворение современного поэта, в котором говорится, что если совсем, казалось бы, недавно мальчишки во дворах хвастались боевыми наградами отцов, то теперь „в счет пошли медали деда“. Даже более того: уже родились дети, „даже деды которых не успели на передовую“. В сущности это прекрасно, что вырастают целые поколения, не знающие бомбежек, эвакуаций, продовольственных карточек, похоронок».

Если вдруг внимание не сакцентировалось, повторимся: интервью первого секретаря началось с волшебной фразы «Я вспоминаю недавно прочитанное стихотворение современного поэта», и она не звучала фальшиво.

Пионерская военно-спортивная игра «Зарница» была частью системы начальной военной подготовки школьников, и представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. В ходе игры юнармейцы делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Участвовали в ней ребята четвертых-седьмых классов. Для старшеклассников была своя игра — «Орленок». Как правило, целью игры был захват флага противника. Для того, чтобы «убить» противника, надо было сорвать с него погоны; если сорвана только половина, то участник не может бегать и просто ходит.

Неделя финала пролетела быстро, и уже 8 июля на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола Тулы прошло красочное закрытие соревнований. Также были подведены не только общекомандные итоги, но и названы победители в отдельных видах.

В смотре песен и строя третье место выиграли юнармейцы косогорской школы № 2. А в соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки третий результат был у ребят из тульской школы № 25. В соревнованиях санитарных постов второе место заняли пинеры тульской школы № 25. Косогорцы стали также лучшими разведчиками, а туляки — лучшими пожарниками. У ребят из 25-й тульской школы была также наибольшая сумма очков на всех шести этапах соревнований по гражданской обороне и медико-санитарной обработке. В категории Юные инспектора движения туляки и косогорцы также были названы лучшими.

Всем победителям были вручены памятные призы ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ, Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского флота, Министерства обороны СССР, Министерства просвещения СССР, командующих родов войск Вооруженных сил СССР, редакций газет.