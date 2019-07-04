4 июня: в Туле начались гастроли единственного в мире цыганского театра «Ромэн»

4 июня 1959 года в Туле начались гастроли единственного в мире московского цыганского театра «Ромэн». Театр приехал в полном составе и показывал тулякам свои лучшие на тот момент пьесы.

Театр «Ромэн» основан в Туле в 1931 году. В коллектив были вовлечены цыгане из тогда еще кочевых таборов, из только что рождавшихся цыганских колхозов. С 1940 года спектакли стали идти полностью на русском языке. За 28 лет существования до начала тульских гастролей театр осуществил 60 различных постановок, ставил такие классические пьесы, как «Живой труп» Толстого, «Ледяной дом» Лажечникова. Во второй раз воплотил на своей сцене и бессмертное произведение Мериме «Кармен».

В рамках тульских гастролей театр привез романтическую пьесу-новеллу «Кабачок Макрель», написанную одним из драматургов театра — заслуженным артистом РСФСР И. Ром-Лебедевым о временах первой русской революции 1905 года. Также была показана лирическая комедия Я. Ялуневича «Девчонка из табора» о судьбе молодой цыганки Зинки, тайком бежавшей из табора в город. Окружающие люди помогли девушке учиться, работать, найти подлинное счастье. И если «Кабачок Макрель» был поставлен к 40-летию революции, то «Девчонка из табора» — к ХIII съезду Ленинского комсомола. Веселая, жизнерадостная народная комедия, созданная актером и драматургом театра И. В. Хрусталевым на цыганском фольклоре, называлась «Четыре жениха». На прощание было дано театрализованное представление «Сегодня у нас концерт» И. Ром-Лебедева и В. Любинского с легкой комедийной интригой и разнообразными концертными номерами, старинными таборными песнями, плясками, романсами.

Начались же гастроли драмой М. Старицкого «Цыганка Аза» по запрещенному царской цензурой тексту, который совсем недавно отыскали «в одной из ленинградских библиотек». По мнению критиков, в этом варианте полнее показана природная доброта украинского и цыганского народов. Главные герои Василь и Галя получают материальную помощь и от старых друзей по табору, и от вышедших из-под влияния старосты-кулака украинских крестьян. Василь, долгое время метавшийся между цыганской вольностью, олицетворением которой была Аза, и любовью к Гале, в конце концов оставался с женой и сыном.

Примечательно, что темпераментную роль Василя исполнял совсем тогда еще молодой артист Николай Сличенко. Его всесоюзная безумная слава была еще впереди. Голосистый обаятельный цыган вскоре будет собирать огромные залы, а его пластинки имелись чуть ли не в каждой советской семье. Сличенко сыграл и несколько ролей в кино, но навскидку можно припомнить только одну — Петри-бессарабца из фильма «Свадьба в Малиновке».