2 июля: ответственные работники Тулы ездят на народных лошадях

2 июля 1919 года «Коммунар» опубликовал гневное письмо рабочего оружейного завода Ив. Семенова под заголовком «Кто ездит на лошадях».

«Не взирая на огромную разруху транспорта, на острый недостаток лошадей, когда сплошь да рядом не хватает их для развозки хлеба и продуктов по раздаточным пунктам, диву даешься, когда, идя в праздник по какому-нибудь шоссе, видишь мчащихся «собственников» – на прогулку с целыми семьями, в шикарных пролетках. Мало того, идя по утрам на завод, и с завода встречаешь ту же печальную картину – едут на службу и со службы «ответственные работники». Как-то мне пришлось встретить у подъезда одного магазина пролетку в ожидании «барыни ответственного советского служащего». И невольно в душу полезли черные мысли: кто эти «ответственные работники», использовавшие народных лошадей для своих прихотей, почему у них не пробудится сознание – ведь это преступление перед рабочими и крестьянами, которым приходится ежедневно ходить пешком на завод чуть ли не за три версты.

Надо принять самые решительные меры к прекращению этих грустных явлений в это тяжелое время отчаянной борьбы, дабы не иметь лишних нареканий из-за прихоти несознательных».