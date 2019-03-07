7 марта: тулякам вернули праздник Масленицы

7 марта 1959 года в Туле, как и во всем СССР после долгого перерыва всего лишь второй раз отмечался праздник Масленицы или проводы русской зимы. И это в разгар оголтелой новой волны борьбы с религией.

Конечно, такое противоречие требовало активной поддержки пропагандистов и агитаторов, которые бы помогли народу не связывать масленицу с пережитками прошлого. В тульской прессе в канун праздника с большой пространной статьей выступил член общества по распространению политических и научных знаний А. Новиков.

«В связи с восстановлением в правах старинного народного праздника у некоторых людей создается впечатление, что восстанавливается религиозный христианский праздник «масленица», а отсюда эти люди делают неправильный вывод, будто наше правительство поощряет празднование религиозных праздников и, следователь, религию, – писал он. – Такие рассуждения основаны на незнании законов природы и сущности праздника проводов русской зимы.

Действительно, в условиях царской России праздник «масленица» был официальным праздником. На масленицу отпускались учащиеся из школ, поощрялся всяческий разгул. Православная церковь и православная религия не только активно поддерживали этот официальный праздник, но даже взяли праздник «масленицу» под свое покровительство, связав его формально с так называемым «великим постом».

Но в действительности «масленица» не имеет никакого христианского обоснования и совершенно не связана ни с христианской мифологией, ни с церковными постановлениями. Возник этот праздник задолго до возникновения христианства у народов, которые были так называемыми язычниками. Тем не менее, православная церковь этот языческий праздник взяла под свое покровительство, чтобы не оттолкнуть от себя язычников. Заимствовала из их религии многие обряды и праздники, в том числе и праздник наших далеких предков восточных славян многодневный праздник «масленица». Церковь не погнушалась этим праздником еще и потому, что он не конкурировал с христианскими праздниками и не только не лишал служителей церкви дохода, но и давал им еще дополнительно немалый доход».

Далее лектор рассказывал, что перед началом сельскохозяйственных работ у славян справлялись весенние праздники. К ним относятся и многодневный праздник «масленица», который знаменовал собой не что иное, как окончание зимних сельскохозяйственных работ и самой зимы и переход к весенним работам, к весне. С точки зрения предков этот хозяйственный период требовал особых обрядов, связанных с проводами зимы и встречей весны. Отсюда – массовые пиршества, печение блинов, символически обозначавших солнце, как предвестника весеннего оживления природы, отсюда же разведение костров и сжигание чучел, чтобы прогнать от людей и их хозяйств всю нечисть, накопившуюся за зиму.

В общем, «даже короткое освещение вопроса о происхождение «масленицы» позволяет уяснить, что здесь нет ничего такого, что связывало бы ее с христианской религией, с мифом о Христе».

Все это, конечно, живо навевает аллюзии на выступление в деревне Пеньково городского лектора, который утверждал, что бывают сны без сновидений, но не бывает сновидений без снов. А еще более воскрешают в памяти строчки одного классического романа:

«Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении... А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!»...

Как бы то ни было, но в субботу, 7 марта, праздник проводов русской зимы в Туле начался. Главным центром притяжения стал, конечно же, Центральный парк, который встречал гостей установленными на входе панно и рисунками с изображениями лихой русской тройки, персонажей русских сказок, популярных произведений писателей мира – например, бароном Мюнхгаузеном. На аллеях парка были установлены разноцветные фигуры Зимы-красавицы.

Сразу после открытия появились ряженые, начались массовые катания. Для участников праздника работали все аттракционы, включая совсем недавно установленное Колесо обозрения, были устроены всякие потехи типа гигантских шагов, ну и, конечно, катание на тройках. Санный поезд, курсировавший по центральной аллее, украсили чучелом бурого медведя – Михайлы Иваныча Топтыгина.

В стилизованных под теремки торговых ларьках продавали орехи, яблоки, а также всевозможные сладости – конфеты, калачи, бублики.

Перед входом в ресторан «Весна» растянули большой плакат «Добро пожаловать к нам на блины». Желающих отведать на морозе блинков было хоть отбавляй, не успевали печь свежие.

Праздничные гуляния проходили также в Комсомольском парке, на стадионе «Металлург», в саду ТОЗ и в поселке Кирова. Игры, аттракционы, выступления участников художественной самодеятельности доставляли трудящимся веселый здоровый отдых.

Завершился праздник вечером 15 марта в Центральном парке фейерверком и сжиганием чучела зимы.

В тульских газетах особо потом было отмечено: «несомненно, что отдых, веселье и радость, которые принес с собой праздник «проводы зимы», является залогом нового трудового подъема, нового успеха в выполнении тружениками города и деревни плана 1959 года – первого года славного семилетия, первого года осуществления великой программы развернутого строительства коммунизма в нашей стране».

На фото: катание на тройках в парке 1959 года.