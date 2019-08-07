7 августа: в Туле получена первая партия феррованадия

7 августа 1974 года был получен первый тульский феррованадий.

От завершения лабораторных исследований до получения в промышленных масштабах высококачественного феррованадия прошло всего четыре года. Этот результат превосходил достижения самых передовых зарубежных фирм.

Создание комплекса по выпуску феррованадия было вызвано бурным развитием в СССР авиационной, космической и оборонной техники, электротехники и радиотехники. Потребности в этом металле были высокие, но производился он только на Чусовском металлургическом комбинате в количестве около 9500 тонн в год. Поэтому ввод цеха феррованадия в Туле стал основным объектом строительства нового объединения – НПО «Тулачермет».

В черной металлургии феррованадий применяют при легировании стали, сплавов и чугунов: добавляют в состав для улучшения физических и химических свойств.

Например, введение в сталь десятых долей процента ванадия резко повышает качество металла. Меньше вес, выше прочность и холодостойкость (для северных районов страны - то, что нужно!), материал долговечнее. Находка для газопроводов, военной техники.

Постановление Совета министров СССР о строительстве было выпущено еще 26 мая 1970 г. Всего за четыре года был построен и пущен в эксплуатацию целый производственный комплекс, не имеющий равных в отечественной и мировой практике. Причем, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы велись одновременно. И 7 августа 1974 года получен первый тульский феррованадий.

Ученые из Москвы, Челябинска, «Тулачермета», институтов Харькова и Свердловска в кратчайшие сроки разработали и опробовали новую технологию переработки ванадийсодержащих шлаков, не имеющую аналогов в мире.

Впервые в практике ванадиевого производства были освоены крупные вращающиеся печи, использован непрерывный процесс выщелачивания и гидролитического осаждения ванадия, разработана и внедрена в производство непрерывная схема нейтрализации и очистки сливных вод с последующим возвращением их в оборот.

Причем особенностью тульского производства было то, что в технологической схеме цеха феррованадия не применялись хлористые соединения, в результате чего был исключен выброс вредных газов в атмосферу. Сточные воды были замкнуты в оборотные циклы, часть из них сбрасывалась в специальный изолированный шламонакопитель. Это был крупнейший в мире комплекс по производству феррованадия с новейшей технологией, исключающей загрязнение окружающей среды и обеспечивающий высокую степень извлечения ванадия.

Немало энергии и сил в создание нового производства вложили генеральный директор завода А. И. Манохин и главный специалист Т. С. Шишханов, сотрудники ЦНИИчермета Н. П. Слотвинский-Сидак и Н. П. Лякишев. Все они в 1976 году за создание промышленного комплекса переработки ванадиевых шлаков на базе новой технологии, исключающей загрязнения воздушной и водной сред, были удостоены Государственной Ленинской премии.