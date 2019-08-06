6 августа: туляки увидели «Блондинку за углом»

6 августа 1984 г. сразу в трех тульских кинотеатрах – «Салюте», «Октябре» и «Искре» начали показывать новую комедию «Блондинка за углом». Нехитрая и местами даже примитивная история о бывшем астрофизике Николае Гавриловиче, который, разочаровавшись в науке, пошел в грузчики, вызвала невероятный интерес в стране. В тот год в СССР этот фильм посмотрело 24 100 000 зрителей.

Конечно, этому грандиозному успеху способствовал дуэт главных героев – Татьяны Догилевой и Андрея Миронова. Красивая и обаятельная Догилева – начинающая еще актриса, любовь же к Миронову была такой, что его имя обеспечивало успех любой картине.

Героиня Догилевой поспорила, что сделает человека из любого алкоголика. Выбор ее пал на нового грузчика, который оказался хуже, чем алкоголиком – простодушным, не приспособленным к жизни бывшим ученым, который только под влиянием Наденьки впервые попробовал вкус баночного импортного пива (пиво в банках было невероятно круто в СССР), узнал, что можно покупать дефицитные книги, и вообще о том, что нет никаких проблем, если знать кто где главный и уметь находить к нему подход. Наденька тоже открывала для себя много нового. Оказывается, есть люди, которые не гоняются за дефицитом, а изучают звезды и другие миры. Только у них, как правило, нет радиотелескопа, чтобы вести исследования. Но бойкой продавщице из обычного универсама, оказывается, доступно даже это. Особенно если ей движет любовь.

Местами сильно глуповатый фильм, который, к слову, снял Владимир Бортко, создатель «Собачьего сердца» и «Идиота», оправдывает то, что он был сильно изувечен цензорами и редакторами. Причем, настолько, что перед выходом в прокат его даже пришлось доснимать, поскольку от полнометражной картины осталось менее часа. Вполне вероятно, что в своем первоначальном варианте, да еще с таким созвездием актеров, комедия о дефиците получилась бы куда более крепкой.

А так ей доставалось от критиков за все. Любование возможностями торговых работников мало кому нравилось. Тем более что впрямую об этом не поговоришь, вот и выходили рецензии в духе знаменитого милицейского гимна: «если кто-то, кое-где, у нас порой».

В Туле газетные кинокритики честили «Блондинку за углом» за то, то среди историй о дефиците она переплюнула всех и вся, поскольку на первый план вышел показ красивой жизни во всей ее смачной броскости.

«Лагерь порядочных людей – по сути, несомненно, положительных героев показан в ленте так, что возникают сомнения в их интеллектуальном уровне.. И становится обидно за прекрасных актеров – Марка Прудкина, Евгению Ханаеву, Елену Соловей – вступивших в неравный поединок с недостойным их таланта материалом.

…Действительно, дефицит имеет над нами определенную власть, а те, кто им распоряжаются, случается еще используют объективные трудности снабжения в личных целях. И далеко не всегда над ними властен закон. Оружие против этих дельцов одно – оружие высокой нравственности.

В «Блондинке за углом» никакого нравственного вывода не просматривается».