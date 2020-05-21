21 мая: в Тульской губернии борются с пошлыми и лакейскими песнями

21 мая 1910 г. в Богородицке, в чайной общества трезвости, в присутствии многих почетных лиц города состоялось торжественное открытие двухмесячных курсов пения, устраиваемых богородицкой земской управой для учащихся в земских школах.

Перед молебствием по этому поводу священник Покровской церкви о. Алексей, совершивший богослужение, сказал слово, в котором указывал как на значение пение церковного, так и вообще русской народной песни. Сожалея, что «наша песня находится в угнетении у народа, что ее вытеснили пошлые фабричные и лакейские песни», он попросил учащих направить свой благородный и нелегкий труд к тому, чтобы соединенными силами с учащими церковно-приходских школ упорядочить вообще пение и привить ученикам чувство любви к своей родной песне.

Вспомнив церковно-приходские школы, о. Алексей почему-то счел долгом обратить особое внимание присутствующих на преимущество этих школ перед земскими – в том смысле, что пение в церковных школах поставлено лучше и в более широких размерах.

После молебна инспектор начальных училищ Н. Г. Чижов в своем обращении к курсистам более подробно рассказал о важном значении пения в школах, заметив, что пение, развивая эстетическое чувство учеников, в то же время способствует сближению их с учащими, зарождая более простые сердечные отношения. В заключение он в кратких словах, от души, пожелал учащим успеха в усвоении намеченной программы курсов. Потом сказал несколько слов председатель земской управы, познакомив присутствующих с инициатором и организатором курсов, местным благотворителем А. А. Ленгольдтом, взявшим на себя бескорыстно труды и заботы по устройству и ведению курсов. После этого все присутствующие были приглашены к столу.