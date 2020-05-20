20 мая: тульской милиции приказали писать на клочках бумаги

20 мая 1920 г. начальник милиции Тульской губернии Малиновский издал приказ за №38.

«В виду кризиса и катастрофического положения с писчей бумагой, которой абсолютно нигде не имеется, предлагаю начальникам милиции использовать таковую до минимума, писать непременно на обеих сторонах, для чего брать такие клочки, на которых лишь бы изложить содержание бумаги, по возможности избегая составлять пробелы. На всяких переписках надписи делать там, где только окажется хотя бы небольшое пространство не заполненное. За всем этим я буду строго следить и виновных в неисполнении наказывать в административном порядке».

Приказ, конечно, забавный с современной точки зрения. Однако свою работу тульская милиция действительно начинала в очень непростых условиях. Вместо хлеба милиционерам выдавали семечки. Вместо формы – старые списанные военные шинели. На всю губернию в момент создания был всего-то один автомобиль.

Фото из музея истории Тульского УВД: на участке милиции. 1930 г.