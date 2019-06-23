23 июня: «Миллион лет до нашей эры» – фильм-сенсация на тульских экранах

23 июня 1969 г. в двух тульских кинотеатрах – «Салюте» и «Искре» начали показывать фильм-сенсацию «Миллион лет до нашей эры». Это сейчас боевиками из жизни кровожадных динозавров никого не удивишь. А тогда даже картонные монстры вызывали невероятный ажиотаж. Да и что удивляться. Согласно канонической версии первые кинозрители тоже ведь в панике выбегали из зала, когда видели «Прибытие поезда».

Действие фильма «Миллион лет до нашей эры» происходит в вымышленное доисторическое время. Пещерные люди ведут борьбу за выживание в одном мире с динозаврами, человекообразными обезьянами, гигантскими пауками и ящерицами. Само собой, про любовь тоже не забывают. Хотя главная красавица, которую играет секс-символ семидесятых Ракел Уэлч, одета весьма аскетично для развязных доисторических нравов. Все ее главные прелести деликатно прикрыты шкурами – то ли от взглядов современных доисторических мужчин, что неудивительно – неизвестно, что на уме у неандертальцев, или кто они там, то ли от цензоров и зрителей ХХ века.

Героиня Ракел Уэлч сумела даже отстоять свое право на любовь в честном поединке один на один с соперницей из другого племени. Правда, едва не стала жертвой птеранадона, который вскоре утащил ее в свое гнездо, чтобы скормить детенышам. В итоге все окончилось хорошо – жестокую стычку двух враждующих племен прервало извержение вулкана и страшное землетрясение. Многие погибли, огромные динозавры на глазах зрителей падали в пропасть. Но главные герои выжили и сохранили свою любовь. Возможно, благодаря им мы тоже теперь умеем любить и добиваться конечной цели.

В СССР эту захватывающую ленту посмотрели 31 800 000 зрителей. Могло быть и существенно больше, но, к сожалению, из проката она исчезла практически сразу же, и больше не демонстрировалась даже в кинотеатрах повторного фильма. Во всяком случае, в Туле. Так что фильм, сохранившийся в памяти в основном в пересказах, практически сразу же стал легендой.

В наше время вышла еще одна лента с одноименным названием, с российским подданным Депардье в главной роли. Но, как оказывается, оригинальное название этого кино у французов было совсем другим. Просто наши прокатчики воспользовались более продажным, с их точки зрения, брендом. Фильм, кстати, говорят и хороший, и остроумный.

«Википедия» утверждает, что упоминание об английской ленте есть в фильме «Побег из Шоушенка». Там постер с изображением Ракел Уэлч в доисторическом одеянии закрывает вход в тоннель, который роет главный герой для совершения побега.