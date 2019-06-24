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Тульские тайны: Этот день в истории города
24 июня: в Туле изымают велосипеды по классовому признаку

24 июня: в Туле изымают велосипеды по классовому признаку

24 июня 1919 г. губернский Совнархоз еще раз уведомил жителей Тулы, что в данный момент в спешном порядке, с целью удовлетворить нужду в перевозочных средствах, проводится реквизиция велосипедов.

Вызвано это было главным образом отсутствием лошадей. Реквизиция проводилась по классовому принципу – у буржуазии и у лиц, которым велосипеды служат средством забавы и развлечения. Велосипеды рабочих реквизиции не подлежали.

За все реквизированные велосипеды обещали выдать вознаграждение. Правда, размер этого вознаграждения также определялся из принципов пролетарской справедливости и классового сознания. То есть зависел от материального положения владельца.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:10 +4
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