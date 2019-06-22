22 июня: парад самодельных автомобилей в Туле

Ранним утром 22 июня 1969 г. сопровождаемая мотоциклистами колонна самодельных микролитражных автомобилей въехала в Тулу. Машины носили непривычные для советского обывателя имена – «Пони», «Ласточка», «Подруга». Была даже единственная в пробеге трехколесная мотолодка «Дружба». Ее сделал радиомонтажник из Дубны Виктор Бовыкин.

Впервые объявление о параде-конкурсе самодельных микролитражных и спортивных автомобилей, картов, мотоциклов и мотороллеров на приз журнала «Техника – молодежи» появилось в 1963 году. В параде 1965 года головную машину вел семилетний москвич Боря Злобин. На своем малолитражном автомобиле «Малыш-4» он прошел всю трассу – от парка Горького до ВДНХ. Конструктором «Малышей» был его отец – Виктор Николаевич Злобин.

С 1967 года парады-конкурсы стали всесоюзными. Причем, на пятом конкурсе нарушилась традиционная монополия москвичей – более половины машин принадлежали уже гостям из Ленинграда Харькова, Киева, Днепропетровска, Жданова (Мариуполя), Никополя. Начинался настоящий советский бум настоящих брутальных рукастых мужиков, которые могут своими руками не только починить автомобиль, но и собрать его с нуля. Причем, по собственной технологии и задумке. Для многих это была и возможность реализовать мечту о собственном автомобиле, который в массе своей был практически недоступен обычному человеку – и стоил дорого, да и на всех не хватало.

7 октября 1967 года открылась Первая конференция по вопросам любительского автостроения. Участники выставки, победители всесоюзного смотра, встречались с видными советскими учеными.

Парад-конкурс 1969 года впервые состоялся не в Москве, а в Киеве – с 25 по 29 июня. Московская колонна стартовала 22 июня. В 10 утра она уже была в Туле на площади Победы. После некоторой передышки колонна отправилась в дальнейший путь – в направлении Ясной Поляны. Оттуда через Орел, Курск, Белгород, Харьков, Полтаву на Киев.