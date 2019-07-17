17 июля: в Туле устроили ночные пляски на кладбище

В 1919 году областная газета «Коммунар» рассказала, как ночью 17 июля молодые тульские шалопаи развлекались плясками на кладбище. Причем, не каком-нибудь, а революционных героев.

«Вчера около 1 часа ночи на кладбище Коммунаров, где лежат кости погибших смертью храбрых красных героев, можно было наблюдать довольно некрасивую картину: несколько молодых людей, аккомпанирующих на балалайках и мандолинах, распевали залихватские песни и устроили пляску. Около них собралась толпа зевак. Мне кажется, что на кладбище погибших коммунаров не место песням «карапет» и «налей, налей товарищ». Следовало бы устранять подобное хулиганство».

Интересно, что обе упомянутых песни прожили долгую счастливую жизнь и отголосками известны даже в наши дни. А ведь, например, армянские куплеты про Карапета известны аж с девятнадцатого века, они упоминаются даже в «Яме» Куприна. Особенно, конечно, для этого произведения актуальны строчки:

«Карапет мой бедный, почему ты бледный?»

– «Потому я бледный, что я очень бедный!»

– «Почему ты лысый, без волос остался?»

– «Потому что в жизни много увлекался!»

Но особенно долго было известно двустишье

«Чего тебе надо? Ничего не надо

Ничего не надо, кроме шоколада».

Обычно этот вопрос, правда, адресовался некоей девочке Наде, у которой и спрашивали чего ей надо, а она говорила, что конфет. Но при этом «У Карапета есть буфет, На буфете есть конфет, На конфете есть портрет, — Этот самый Карапет». Типично армянские рифмы, в общем.

А вот вариации на тему «Налей-налей товарищ», по-видимому, в интеллигентных пьющих кругах напевают до сих пор – где-нибудь вскоре после душевного исполнения «Окурочка» Юза Алешковского.

Когда-то это была песня с таким припевом:

«По рюмочке, по маленькой

Тирлинь бом-бом, тирлинь бом-бом,

По маленькой, по маленькой, чем поят лошадей.

Динь-динь, динь-динь стаканчики,

Буль-буль, буль-буль бутылочки,

Динь-динь, динь-динь стаканчики,

Буль-буль, буль-буль бутылочки».

С течением времени всякие лишние слова вроде динь-динь и буль-буль отпали за ненадобностью. Но суть сохранилась. Автору блога когда-то приходилось подпевать следующему припеву:

«По рюмочке, по маленькой,

Налей, налей, налей.

По рюмочке по маленькой,

Чем поят лошадей.

– А я не пью!

– Врешь, пьешь!

– Ей-богу, нет!

– А Бога нет!

Ну и так далее. Куплетов в этой непьющей истории много, у каждого свои. За сто с лишним лет они нисколько не потеряли актуальности! Только исполнять их на кладбище – все же перебор.