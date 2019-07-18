18 июля: туляки приветствуют начало войны

С 17 июля по старому русскому календарю 1914 года, вскоре после убийства в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда, приехавшего для ознакомления со вновь приобретенными империей территориями, в Туле начались патриотические манифестации в поддержку Сербии.

Наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд слыл славянофилом и выступал за создание федерации из австрийских, венгерских и славянских земель, вместо существующей австро-венгерской федерации. Организация же «Молодая Босния», в которой состоял его убийца Гаврило Принцип, провозгласила борьбу за объединение всех южнославянских народов в одно государство — Великую Сербию. В конце концов Австро-Венгрия обвинила Сербию в том, что именно она стояла за убийством Франца Фердинанда. Все эти события привели к началу Первой мировой войны.

17 июля в 11 часов вечера в Туле состоялась грандиозная патриотическая манифестация. Манифестация направилась из кремлевского сада с оркестром музыки, исполнявшем парадные марши. В ней приняли участие около пяти тысяч человек. Раздавались возгласы «Ура!», «Да здравствует Сербия!»

На углу Киевской и Площадной манифестантами были выкинуты национальные флаги. У здания Благородного собрания манифестация остановилась и пропела «Боже царя храни!», «пение которого, – как констатировала «Тульская молва», – далеко раздавалось в ночной тишине».

Одновременно с выходом этой массы народа из Кремлевского сада – вышли манифестанты и из сада общественного собрания, так же с оркестром музыки, с возгласами, с пением гимна. Обе манифестации подошли к дому начальника губернии. В это время народу собралось около десяти тысяч человек. К собравшимся вышел начальник губернии. У дома губернатора раздавались возгласы «Ура!». Пропели «Спаси, Господи, люди твоя». Было выражено желание отправить государю императору телеграмму с выражением одушевляющих чувств. Предложение было покрыто громогласным «ура» десятитысячной толпы. Губернатор объявил свою благодарность: за выраженные патриотические чувства. Послышались возгласы: «Да здравствует Сербия!» «Долой Австрию!»

От дома губернатора соединившиеся манифестации с двумя оркестрами музыки впереди двинулись обратно по киевской улице. На углу Мотякинской (Льва Толстого) и Петровской (Фридриха Энгельса) улиц были произнесены краткие речи. Затем манифестанты пошли вниз по Киевской, и, дойдя до Посольской улицы (Советской) стали расходиться.

На следующий день, когда Германия публично обещала поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией, патриотическая манифестация в Туле возобновилась с большей силой. Манифестанты собрались в Кремлевском саду. Было выкинуто несколько национальных флагов и флагов с надписью «Долой Австрию», «Да здравствует Сербия», «Да здравствует Россия». Толпа, все возраставшая в количестве, с пением гимна прошла по Киевской улице и направилась в места лагерного расположения войск. Здесь толпа приветствовала вышедшего к ней представителя доблестной русской армии – в лице офицера дежурного по лагерю громовыми раскатами «Ура». Толпа несколько раз пропела гимн и «Спаси, господи, люди твоя» и после этого отправилась в обратный путь.

В Туле толпа разделилась и манифестовала около Благородного и общественного собраний, где вызванная музыка без конца играла «Боже царя храни», покрываемое бесконечным «Ура».

Потом толпа численностью 10-15 тысяч подошла к дому губернатора, предводительствуемая оркестром музыки. Снова раздались крики «Ура», звуки народного гимна и сербского марша. К манифестантам вышел г. начальник губернии Тройницкий, который произнес речь, покрытую громогласным «Ура». Манифестанты несколько раз качали губернатора. Снова раздавались звуки гимна и толпа, пройдя от дома губернатора по Киевской улице, разошлась по домам.

ТМ 19 июля 1914

В тот же день в 10 часов вечера совет правления и приемный комитет Русского общества взаимного кредита, экстренно собравшись в полном составе, обратились к губернатору с просьбой о посылке государю императору телеграммы с выражением верноподданных чувств общества по случаю объявленной мобилизации, а также о посылке телеграммы сербскому наследнику с выражением сочувствия общества сербскому народу и о разрешении обществу отслужить молебен о даровании сербскому оружию победы и устроить патриотическое шествие по городу с портретами государя императора и двумя хорами военной музыки.

Начальник губернии дал согласие, и просил также прийти на помощь семьям лиц, призванным из запаса на службу.

Тут же собрали между собой по подписке 700 рублей и ассигновали из средств общества 1000 рублей, которые затем передали в распоряжение губернатора. Губернатор согласился прибыть на молебствие, а деньги просил внести на текущий счет в свое общество на тульского губернатора, а чековую книжку прислать ему.

Первые дни мобилизации прошли в Туле вполне спокойно. В городе наблюдалось полнейшее отсутствие пьяных.

В Общественном собрании состоялось совещание совета старшин по вопросу об оказании помощи членам клуба призванных из запаса. Старшины пошли вразрез с общественным мнением и пятью голосами против четырех отклонили помощь запасным, мотивировав это тем, что клуб – не благотворительное учреждение.

Интенсивная работа в эти дни шла в пекарнях – очевидно ввиду большого наплыва населения из деревень на мобилизацию и в связи с мобилизацией лошадей. По утрам пекарни буквально осаждались. В некоторых не хватало даже хлеба.

Все казенные лавки и частная продажа спиртных напитков были закрыты.

На фото: патриотическая манифестация 20 июля в Санкт-Петербурге по случаю начала войны с Германией.