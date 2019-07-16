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Тульские тайны: Этот день в истории города
16 июля: «Мертвая петля» – новый аттракцион тульского парка

16 июля: «Мертвая петля» – новый аттракцион тульского парка

16 июля 1959 г. «Коммунар» опубликовал репортаж из Тульского центрального парка культуры и отдыха, нынешнего Белоусовского. Из этой маленькой газетной заметки можно узнать, какие аттракционы работали в тот год в парке, и какие из них были новинками сезона.

«Когда над городом спускаются сумерки, в Тульском парке культуры и отдыха ярко вспыхивают огни иллюминаций. Сотни семей трудящихся проводят здесь свободное от работы время, весело и культурно отдыхают.

Любители музыки расположились возле открытой эстрады, чтобы послушать симфонический оркестр, многие идут в летний кинотеатр, где демонстрируется новая кинокартина.

Выстроилась очередь у кассы аттракционов. Одни приобретают билеты на колесо обозрения, другим хочется покататься на лодках. Но особенно много желающих на новые аттракционы: воздушная карусель и самолет „Мертвая петля“.

— Здорово! — обращается к своим товарищам сошедший с самолета молодой паренек. — Аж дух захватывает!».

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:44 +2
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