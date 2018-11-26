26 ноября: над строителями Тульского металлокомбината взял шефство МХАТ-2

26 ноября 1933 г. областная газета «Коммунар» сообщила, что Московский художественный театр 2 взял культурное шефство над строительством Тульского металлокомбината. Театр обязался организовать кружки художественной самодеятельности, обслуживать своими силами массовые пролетарские празднества, провести цикл докладов по вопросам искусства и литературы. Также МХАТ 2 взял шефство и над тульской МТС.

МХАТ 2 – совершенно самостоятельная творческая единица культурной жизни столицы. Он был образован в 1924 году из 1-й Студии МХТ. Возглавил его Михаил Чехов, и был одним из самых популярных московских театров. В 1928 году Чехов покинул СССР, и это стало предвестником того, что театр все чаще стал попадать под огонь критики. Кроме эмиграции племянника русского классика, театру стали указывать на буржуазную камерность спектаклей, чуждый рабочим и крестьянам репертуар, упрекать в упадничестве.

В ответ МХАТ начал вести шефскую работу, принимал на стажировку режиссеров колхозно-совхозных театров, боролся с «серостью и нечеткостью творческих намерений, характеризующих прошлое театра». И продолжал выдавать спектакли, которыми восторгалась театральная Москва. Например, главной премьерой 1933 года стала «Двенадцатая ночь» Шекспира в постановке С. Гиацинтовой, В. и С. Готовцевых. Художником спектакля был знаменитый В. Фаворский, будущий лауреат Ленинской премии.

Летом 1934 года МХАТ 2 обязался выехать со своими спектаклями на строительство тульского металлокомбината, а на первомайские торжества приглашал делегацию ударников стройки к себе в Москву. В числе ответных обязательств металлокомбинат дал слово построить театр и клуб.

МХАТ 2 был закрыт весной 1936 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О Втором Московском Художественном театре». В нем СНК СССР и ЦК ВКП(б) посчитали, что «так называемый МХАТ 2-й не оправдывает своего звания МХАТ и на деле является посредственным театром, сохранение которого в Москве не вызывается необходимостью».

На фото: ТЧМ, 1932 год. Законченный наклонный мост ДП 1.