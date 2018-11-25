25 ноября: Пожар в тульском храме Феодосия Черниговского

В ночь на 25 ноября 1993 года загорелась церковь Святителя Феодосия Черниговского, на углу улиц Плеханова и Калинина. Огонь был таким сильным, что пожар тушили несколько часов.

Предварительной причиной случившегося назвали неисправную электропроводку, которая вызвала замыкание в цепи. Хотя настоятель церкви с этим был не согласен: при чем здесь проводка, если даже во время пожара в храме еще горел свет. По его мнению, в случившемся виноваты нехристи, решившие уничтожить храм Божий.

Ущерб храму был нанесен серьезный, но удалось спасти икону Иоанна Тульского и часть мантии Феодосия Черниговского, хотя его икона сгорела.

Храм святителя Феодосия Черниговского начали строить в 1898 году. Через год возвели деревянную церковь, и начали собирать деньги на каменную. В 1903 году начали строительство, но к августу 1917 года закончили только «наружную постройку». До прихода советской власти успели даже переименовать Полевую улицу, на которой стоял храм, в Феодосийскую. Но в 1923 году улица получила имя Калинина, а храм вскоре закрыли. В каменном здании устроили склад, потом рыбокоптильню. Деревянная церковь до наших времен не дожила.

В 1990 году здание храма передали Тульской епархии. Его главный престол был освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы, правый придел — во имя Феодосия Черниговского, левый — во имя блаженного Иоанна Тульского (Котельникова). В 1991 году здание храма поставили на госохрану в качестве памятника истории и культуры регионального значения и увенчали барабан храма куполом. А в 1993-м случился пожар.

Ровно через месяц, 26 декабря, по инициативе тульских музыкантов и, в частности, Сергея Железнякова, в ДКЖ прошел благотворительный концерт в фонд восстановления церкви. В его организации участвовали многие тульские небольшие учреждения и предприятия. Администрация ДКЖ предоставила бесплатно зал для репетиций и концерта. В акции приняли участие музыканты Сергей Железняков, Юрий Яньков, Олег Хохлов, Сергей Грененый, Светлана Федорова, Алексей Козлов, ансамбль танца «Сюжет» и квартет Сергея Васильева «Молодые голоса».