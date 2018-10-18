18 октября: Родился Сергей Судейский

Сто лет назад, 18 октября 1918 г., родился Сергей Николаевич Судейский, Герой Советского Союза, участник «десанта Ольшанского», совершившего один из величайших подвигов Великой Отечественной войны. Десант вошел в историю и тем редчайшим фактом, что к званию Героя Советского Союза были представлены все его участники – а это больше 60 человек.

В 1944 году для оказания помощи наступающим войскам было решено высадить в Николаевском порту десант морской пехоты. Перед ним ставилась задача завязать бой в тылу немецких войск, вызвать панику и отвлечь часть сил противника с фронта. Десантный отряд из 55 добровольцев возглавил старший лейтенант К. Ф. Ольшанский. В последний момент десанту также были приданы два связиста с рацией и десять саперов. Лоцманом по Бугскому лиману вызвался пойти местный молодой парень, рыбак Андрей Андреев.

Погода не благоприятствовала плаванию, был сильный встречный штормовой ветер, старые лодки нещадно подтекали. Между прочим, из-за сильного встречного течения предыдущий аналогичный десант, отправлявшийся днем ранее, так и не смог дойти до цели. Пятнадцать километров до точки высадки плыли более пяти часов. Когда прибыли нга место, уже рассвело, и саперы, закончившие разминирование, не успевали вернуться в расположение своих войск. Они вместе с лоцманом остались с Ольшанским и его бойцами.

В 4 часа 15 минут утра 26 марта 1944 года морские пехотинцы, сняв часовых, заняли несколько зданий порта, и организовали круговую оборону в районе элеватора. Вскоре присутствие советских солдат было обнаружено немцами. Приняв неприятеля за партизан, они атаковали небольшими силами, но, встретив сильное сопротивление, отступили.

И затем началось непрекращающееся ожесточенное сражение. Немцы вводили в бой свежие части, артиллерию, шестиствольные минометы и танки, применяли огнеметы и дымовые шашки, но тщетно. Советские десантники мужественно оборонялись, выполняя поставленную задачу – отвлечь внимание врага на себя. Не зная сил десанта, боясь его прорыва в город, немцы вынуждены были снимать свои подразделения с передовой.

Бой продолжался и на следующий день.

Сергей Судейский оборонял контору порта. Перебегая от одного окна к другому, он уничтожал врага огнем из пулемета. Даже тяжелораненый, не оставил пост, набивая патронами пулеметные и автоматные ленты для своих товарищей. Так с оружием в руках и умер – рядом с ним разорвалась крупнокалиберная мина.

– Мы знали, что нас ждет, – сказал уже много позже один из оставшихся в живых участников десанта Н.Я. Медведев. – Шансов остаться в живых не было. Поэтому пошли только добровольцы.

Николай Яковлевич хорошо помнил и Сергея Судейского.

– Сережка был хорошим и добрым парнем. Я знал его еще до десанта. Тихий, незаметный. Он всегда был в самых трудных переделках. Его любили в роте. Как он погиб, не знаю. К его замолчавшему пулемету побежал Григорий Волошко. Но и его сразил осколок снаряда. Потом стена и перекрытия здания рухнули. Все было в огне и дыму.

Утром 28 марта оставшиеся в живых десантники при поддержке штурмовиков Ил-2 отразили восемнадцатую по счету и последнюю атаку врага. На этом все закончилось.

В ночь на 28 марта 1944 года советские войска форсировали реку Ингул и с трех сторон вошли в город Николаев. К этому моменту в живых оставалось только 11 человек из всего десанта. Все были ранены и обожжены, пятеро находились в тяжелом состоянии. Из госпиталя вышли лишь шестеро…

В официальном донесении командира батальона майора Ф.Е. Котанова говорилось: «Отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя свыше 700 гитлеровцев, уничтожил несколько танков и пушек противника, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора».

Когда Сталину доложили о подвиге ольшанцев, он потребовал представить к званию Героев всех участников. Однако уже тогда фамилии приданных десанту армейцев не удавалось установить наверняка, из-за чего награждение затягивалось. И весной 1945 года Сталин на одном из совещаний раздражительно спросил: «А что это, флотским головы на плечах надоели, что они людей к наградам не представляют?» И уже через две недели у него на столе был проект Указа ВС СССР. Это единственный случай в истории Великой Отечественной войны, когда каждому из отряда было присвоено это высокое звание.

В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза лоцману-проводнику Андрееву Андрею Ивановичу.

А вот имена приданных десанту связистов и саперов, оставшихся с ольшанцами, так и оставались неизвестными, познакомиться перед боем с десантниками они толком даже не успели. Говорят, Сергей Судейский радовался, что у него нашелся земляк в пополнении. Поэтому есть основания полагать, что в числе тех героических солдат своей родины было двое туляков.

В 1964 году на месте здания главного отряда разместился народный музей моряков-десантников, в экспозиции которого сохранился лестничный пролет со следами легендарного боя, собранными осколками снарядов с места сражения.

Мемориальная гранитная глыба с памятной надписью установлена в поселке Октябрьском на берегу Бугского лимана, откуда уходили на задание десантники.

Сергею Судейскому на момент гибели шел всего-то 26-й год. Он был простым деревенским парнем. Родился в деревне Долматовка нынешнего Ленинского района. Потом семья переехала в Тулу, где Судейский окончил 7 классов 1-й тульской образцовой школы в Заречье. Работал слесарем на заводе «Штамп» и на оружейном. В 1939 году призван в морскую пограничную охрану. Вот и вся небогатая биография мальчишки, именем которого названа одна из улиц Октябрьского поселка.

В войну Сергей Николаевич в действующей армии с первых дней. Защищал Севастополь. В одном из боев в районе Инкермана в июне 1942 года был ранен. После госпиталя назначен автоматчиком в 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского Флота. Участвовал в нескольких десантных операциях, награжден медалью «За боевые заслуги».

Его родители – мать Аграфена Сергеевна и отец Николай Андреевич после войны жили в поселке Кирова Тулы. Их дети, братья и сестры Сергея работали на заводе. Четверо – на комбайновом. Сын Николай был начальником цеха, дочери Зоя и Антонина технологами, Мария – контролером.

В 1955 году Николай Андреевич ездил по приглашению в город николаев, провел там больше месяца. В подарок Туле привез оттуда бескозырку, тельняшку и гюйс (матросский воротничок) сына, которые передал краеведческому музею. Там же, в тульском краеведческом музее, хранился и радиоприемник, сделанный Сергеем еще до войны.

В 1980 году в тульской школе № 59 открылся музей памяти Героя Советского Союза Сергея Судейского и десантного отряда 384-ого особого батальона морской пехоты Черноморского флота. А сама школа носит имя Сергея Судейского.

Приказом Председателя КГБ от 17 октября 1975 года имя Сергея Судейского присвоено пограничному кораблю обеспечения. 28 мая 1984 года корабль отшвартовался в Соленом озере Петропавловска-Камчатского и приступил к охране государственных границ нашей Родины.