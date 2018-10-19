19 октября: Около 7 000 туляков приняли участие в съемках фильма «Лев Толстой»

В октябре 1983 года в окрестностях Ясной Поляны закончились съемки фильма «Лев Толстой», о последних годах жизни великого писателя и уходе из Ясной Поляны, а также о событиях молодости писателя, поре решительного и страстного перелома во взглядах.

Главную роль в фильме сыграл режиссер-постановщик Сергей Герасимов, Софью Андреевну – актриса Тамара Макарова.

Часть съемок проходила в окрестностях Ясной Поляны. Для воссоздания картины похорон писателя и всенародной скорби понадобилась помощь туляков. Нескончаемую очередь к знаменитым яснополянским столбам снимали у деревни Грумант. Несмотря на то, что съемки проходили в середине рабочей недели, руководители предприятий и учебных заведений пошли навстречу киношникам и разрешили вместо работы или учебы задействовать рабочих и студентов. Люди приехали из Тулы и Щекино. Всех специально предупредили накануне, что приходить можно в повседневной одежде, поскольку камера будет снимать дальние общие планы, и без ярких тонов. Тех, кто все же не прислушался и надел красные или других ярких цветов плащи, до съемок не допускали.

Городские власти выделили сто автобусов. Массовка же составила около семи тысяч человек – существенно больше, чем рассчитывал Герасимов. Не очень повезло с погодой – накрапывал мелкий дождик, тем не менее весь план съемок был выполнен за один день. Вся массовка участвовала в съемках бесплатно, даже скромных гонораров не платили.

В кинотеатрах СССР фильм посмотрели 4,9 миллиона зрителей. Фильм получил главный приз «Хрустальный глобус» за лучший фильм на международном кинофестивале в Карловых Варах, а также главный специальный приз и диплом постановщику на Всесоюзном кинофестивале в Минске.