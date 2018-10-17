17 октября: дело сатанистов из Северо-Задонска вернули на доследование

17 октября 1998 года по протесту прокуратуры Верховный суд России вернул на дополнительное судебное расследование областному суду 11-томное дело так называемых сатанистов – группы молодых людей и их престарелой предводительницы, обвинявшихся в ритуальных убийствах.

Процесс тянулся с 27 мая того же года, и по любому не мог окончиться так просто. Уж слишком невероятной выглядела вся история – словно оживший фильм ужасов. Но только это все, по версии следствия, происходило в действительности. Только чтение обвинительного заключения в зале суда заняло два часа. На скамье подсудимых оказалась группа несовершеннолетних мальчишек, восьмидесятилетняя Зинаида Кузина – предводительница, по мнению следствия, и ее взрослый сын. Всего – десять человек.

Первый эпизод с ритуальным убийством относился к 25 апреля 1997 г. Жертву заманили в дом на улице Железнодорожной Северо-Задонска, предложив выпить. В квартире все уже было приготовлено к ритуалу – черные шторы на окнах, черная материя на столе в центре комнаты, вокруг – горящие свечи. Все присутствующие в балахонах. Жертву насильно раздели и уложили на стол.

Под аккомпанемент сатанинской молитвы, которую читала хозяйка, ее сын взял нож и ударил лежащего человека в шею. Затем то же самое сделали остальные. Баба Зина, продолжая читать молитву, забралась на уже мертвое тело и стала топтаться на нем, периодически подпрыгивая. Остальные водили вокруг сатанинский хоровод. Потом кровь слили в банку, из которой каждый сделал по глотку.

Потом, среди бела дня, мертвого одели, через пролом в заборе вынесли на улицу. Там, положив тело на землю, палкой начертили пентаграмму. Сделав еще по глотку крови из банки, остальное вылили на землю. После чего труп еще метров двести несли по улице, и уже в отдалении от дома бросили.

Через два месяца, в конце июня, преступники совершили еще одно ритуальное убийство. Заманили жертву, не разделявшую их сатанинской веры, в посадку и там, привязав к дереву, забили до смерти молотком и изрезали ножом.

Как потом утверждало следствие, преступления были совершены с целью «нагадить Богу».

Ничего подобного за всю историю тульского судопроизводства никогда не было. Однако на суде обвиняемые отказались от первоначальных признаний, заявив, что они себя оговорили, потому что находились под физическим и психическим давлением сотрудников новомосковской милиции, которые вели предварительное следствие.

Всем было предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Представитель обвинения предлагал осудить хозяина дома, где якобы произошло первое убийство, к 20 годам лишения свободы, остальных – к меньшим срокам.

Областной суд счел представленные обвинением доказательства недостаточными и направил дело на доследование. С этим решением не согласилась областная прокуратура, заявив свой протест в Верховный суд РФ. В постановлении Верховного суда отмечалось, что имевшиеся доказательства вины подсудимых исследованы недостаточно и должны быть рассмотрены заново.

В итоге было вынесено обвинительное заключение. Всех признали виновными и назначили разные сроки наказания: от восьми с половиной до девяти с половиной лет лишения свободы. Зинаиде Кузиной, с учетом, что она не наносила ударов ножом, и в силу ее преклонного возраста дали пять лет лишения свободы.

Все проходившие по этому делу уже отбыли свои сроки, и даже была информация, что собираются доказывать свою невинность и опротестовывать решение суда.