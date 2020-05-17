17 мая: в Тульской области родился самый крупный младенец в истории России

17 мая 1950 г. в Ново-Павшинской больнице Дубенского района колхозница сельхозартели «Новый путь» Александра Андреевна Голубятова родила настоящего богатыря – сына весом в 8 килограммов. Рост новорожденного был 61 сантиметр.

Роженице оказали всю необходимую медицинскую помощь. Здоровье матери и ребенка – хорошее. Колхознице Голубятовой было тридцать лет, роды у нее прошли первые. В то время, как и сейчас, средним весом новорожденного считался 3,2 кг. Ребенок весом в 4 кг уже проходил как большой, ну а рождение ребенка весом в 8 кг – конечно, исключительный случай.

После получения соответствующего сообщения облздравотдел направил в Ново-Павшинскую больницу специалиста-педиатра для наблюдения за ребенком Голубятовой. К сожалению, никаких иных подробностей этого случая больше нет. Время было такое, когда основное внимание уделялось совсем другим новостям.

Насколько же уникален ребенок, родившийся тогда в Тульской области?

На сегодня, если верить интернету, самый крупный младенец мира родился в феврале 2012 года в Центральном Китае. Он весил 17,04 кг. Это, конечно, прецедент, не вписывающийся ни в какие природные законы. Тем более, в Китае, где, по нашим представлениям, живут не очень-то большие люди.

В 1879 году в Канаде родился младенец, весивший 10,8 кг. Однако он прожил всего несколько часов.

Первый рекордсмен, занесенный в Книгу Рекордов Гиннеса, родился в 1955-м. Это был младенец из Италии, весивший 10,2 кг.

Если брать отдельные страны, то самый крупный ребенок Германии – девочка Джаслин весила 6,1 кг, родившаяся в 2013 году.

Самый крупный ребенок за всю историю Австралии – Стивен Литтл, 7,399 кг (1963 г.).

Самая крупная девочка в Испании Максин Марин – 6,2 кг.

Самый крупный ребенок Великобритании – Джордж Кинг, 7 кг. Роды у его мамы, между прочим, принимали около 20 медработников.

Самым крупным ребенком за всю историю России считается Надя Харина. Она родилась в 2007 году в Алтайском крае и весила 7,75 кг. У мамы она была одиннадцатым ребенком.

Таким образом, младенец весом 8 кг, появившийся на свет в непритязательных условиях простого сельского медпункта в послевоенное время в Тульской области – абсолютный, хоть и никем не зафиксированный рекорд России!