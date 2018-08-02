2 августа: Мосолову разрешено строить железоделательный завод на реке Мышеге

2 августа 1728 г., 290 лет назад, государственной Берг-коллегией тульскому кузнецу-оружейнику М.П. Мосолову разрешено строить «Водяной железоделательный завод» в Московской провинции в Тарусском уезде на речке Мышеге, ныне закрытое акционерное общество «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры».

Максим Порфильевич Мосолов вместе с Никитой Демидовым поставлял в Оружейную Палату наибольшее количество ружей, а при постройке Тульского оружейного завода занимался устройством всей его механической части. Распределяя заказы казны, накопил денег, и, по примеру Никиты Демидова, решился на постройку своего вододействующего завода. В челобитной, которую Мосолов подал 8 июля 1728 г. в Берг-коллегию, он писал, что вместе с братьями родными Алексеем, Иваном Большим и Иваном Меньшим решил «в пользу общенародную» построить «своим капиталом водяный железный завод». Мосоловы предполагали работать на покупной руде с Малиновской засеки рядом с Тулой.

Разрешение на строительство было получено с правом покупки 10 десятин монастырской земли с оплатой по 17 рублей в год. Выбранное для завода место было удобно тем, что в узком русле небольшая плотина надежно перекрывала течение реки Мышеги и заставляла крутить водяное колесо. Необходимый для этого уровень воды поддерживался плотиной. Строительные материалы и древесный уголь получали сплавом по Оке с купленных земель около деревень Судакова и Стрекалова в 50 верстах от завода.

Уже в конце 1729 года Мышегский завод дал первую плавку. Это был типичный для того времени железоделательный завод с водяным двигателем, домной, молотовым амбаром и кузнечным горном. На заводе выплавлялся металл на продажу и изготовлялись простейшие изделия. Главным образом, посуда и другие предметы домашнего обихода. На работах использовались наемные рабочие из разорившихся крестьян и кустарей.

Начав с Мышегского доменного и молотового завода, за двадцать лет братья пустили 6 вододействующих железных заводов. Еще 2 завода за это время были ими куплены. Строительство заводов, в основном на Урале, продолжали и их наследники, сохранявшие теснейшую связь с Тулой.