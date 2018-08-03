3 августа: футбольное побоище в Туле

В этот день в 1963 году тульские футбольные болельщики были крайне недовольны судейством матча между местным «Шахтером», представлявшим Тулу в чемпионате СССР, и калининской, по-нынешнему тверской, «Волгой». Когда возмущение общественности забило через край, наиболее яркие ее представители устремились на поле – высказать претензии судье лично.

Понять возмущение болельщиков можно – тульская команда проиграла 1:2, пропустив оба мяча с весьма спорных пенальти. Действительно ли судья Владимир Бабушкин из Москвы был так немилосерден к местной команде, уже не скажет никто. Дело прошлое. Доподлинно известно, что в итоге все закончилось рукоприкладством – досталось и арбитру, и нескольким футболистам «Волги». Да и как иначе – это было время конкретного поколения. С момента окончания войны прошло-то всего восемнадцать лет, и многие из сидевших на трибунах имели немалый опыт рукопашной. А о том, сколько народа в шестидесятые ходило в Туле на футбол, можно судить по приложенному здесь снимку.

Нескольких бузотеров милиция задержала, пятерым влепили по пятнадцать суток – без всякого Закона о болельщиках.

Интересно, что еще один эпизод массового недовольства зрителей судейством матча их любимой команды, также случился по поводу двух несправедливых пенальти. Это произошло 3 июля 1980 года на игре тульского ТОЗа и тамбовского «Спартака». Первый пенальти Эдуард Лакомов из Азова назначил в самом начале матча, второй, уже при счете 1:1, после перерыва. К счастью, никому из болельщиков в голову не пришло выбегать сразу на поле, хотя, по сегодняшним меркам, милиции на матче присутствовало ничтожное количество – помешать толпе точно бы не смогли. Все болельщики устремились к выходу из подтрибунного помещения, и бригада арбитров, уходя в сопровождении бригады милиционеров, в основном наслушалась гласа народа в свой адрес.

Но страсти не утихали. Любители футбола по-прежнему хотели излить свой гнев в адрес арбитра лично, и около часа еще не расходились, поджидая нашкодившего Лакомова у Западной трибуны. Тот же благополучно покинул стадион через Восток. Говорят, по «Голосу Америки» в тот день передавали сообщение о неких народных возмущениях в Туле. А что, не соврали.