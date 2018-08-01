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Тульские тайны: Этот день в истории города
1 августа: Тяжкая жизнь тульских банщиков

1 августа: Тяжкая жизнь тульских банщиков

Первого августа 1908 года «Тульская молва» рассказала о неравноправном положении служащих в торговых банях.

«Владельцы некоторых платят и служащим и банщикам, а некоторые жалованье только служащим. В некоторых же и банщики и служащие выручаются сами. Жалование платится кассиру и сторожу, причем последнему не больше десяти рублей в месяц на хозяйских харчах. Обязанности сторожа довольно сложны: помимо сохранения вещей моющихся, присмотра за помещением бань и пр. торгует в банях на хозяина квасом, мылом, вехоткой, вениками и пр. За исполнение последних обязанностей сторож, конечно, ничего не получает. Зато хозяева наживают на этом сто на сто, если не больше. Банщикам, конечно, платит публика и иногда по установленной хозяином таксе».

Кстати, почти во всех банях висели таблички с надписью: «Просят гг. посетителей деньги и ценные вещи сдавать банщикам на хранение. За несданные вещи как содержатель бань, так и банщики не отвечают». Ценные вещи, как правило, сдавались на хранение в кассах.

На фото: Антоновские бани в Туле

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:20 +1
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