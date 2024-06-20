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Как правильно отправить в вуз документы для поступления

Как правильно отправить в вуз документы для поступления

Советы абитуриентам дает Почта России.

Выпускники школ могут направить документы для поступления в выбранное учебное заведение в любом почтовом отделении. Оформить отправление можно несколькими способами: заказным письмом, бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, экспресс-отправлением (EMS).

Для того чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо:

  • направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Узнать контрольные сроки доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте;
  • правильно заполнять адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Все данные лучше указывать полностью;
  • сохранять квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России;
  • экспресс-отправления (EMS) курьер заберёт в удобном месте и сразу примет оплату. Упаковку для таких писем Почта предоставляет бесплатно;
  • если необходимо, обратитесь к сотрудникам почты. Они всегда помогут правильно оформить отправку.

Опись вложения необходима для гарантии того, что вы предоставили в вуз все документы. Её можно заполнить онлайн дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере.

Уведомление, которое вернётся к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, — это подтверждение получения документов. В этом году приёмные кампании в большинстве российских вузов продлятся с 20 июня по 25 июля.

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вчера, в 16:21 0

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