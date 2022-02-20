Может ли собственник рубить деревья на земельном участке

Недавняя история с «Монастырским дубом» в Веневе, который спилил собственник участка, вызвала вопросы. Мы попросили ответить на них специалистов Кадастровая палата по Тульской области.

В каких случаях собственник участка может законно избавиться от растений на своей земле?

Сперва гражданину необходимо выяснить, на каких землях растут деревья. В соответствии с п. 3 ст. 261 ГК РФ собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц.

Поэтому деревья на участке можно рубить, если земля имеет сельскохозяйственное назначение. За исключением деревьев, которые формируют лесозащитную полосу. Также убрать их можно при самопроизвольном падении деревьев. Избавиться от нежелательной растительности можно, когда деревья находятся на земле под дачно-садоводческую деятельность или индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и располагаются в собственности землевладельца (с условием, что не указаны какие-либо ограничения на действия с землей). Это возможно, если деревья не являются ценными породами, либо считаются молодыми, а не старовозрастными. Когда деревья посажены собственником, то их допускается срубать в любых количествах. К тому же растительность не должна располагаться в регионе обитания животных или птиц из Красной книги. Под вырубку могут предназначаться не более одного-двух крупных деревьев.

Однако если гражданин решил избавиться от деревьев на участке, то следует быть внимательнее. Собственник обязан понимать, не наносит ли он ущерб природе, быть в курсе ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ. За негативное воздействие на окружающую среду можно получить штраф, а ст. 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» предусматривает уголовную ответственность (вплоть до лишения свободы сроком до семи лет).

Если собственник сомневается в статусе земли, на которой растут деревья, то стоит обратиться за информацией в местный орган самоуправления, отвечающий за охрану окружающей среду. К тому же гражданину может понадобиться порубочный билет.

Также вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка можно узнать, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Фото Дениса Махеля.