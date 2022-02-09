Строим баню: на каких участках это законно и нужно ли регистрировать?

— Задумали построить баню на дачном участке, живем там почти круглый год. Нужно ли ее регистрировать? Могут ли признать постройку незаконной? Виктор, Тула.

Любой объект недвижимого имущества на земельном участке необходимо своевременно зарегистрировать, иначе наличие строения может привести к наложению штрафов или потере имущества. Чтобы избежать этих проблем, необходимо следовать требованиям действующего законодательства. Об этих требованиях рассказали эксперты Управления Росреестра по Тульской области.

«Баню и другие строения для ведения хозяйства можно построить на участке, который предназначен для садоводства. Если это объект капитального строительства, то есть стоит на фундаменте, то его необходимо зарегистрировать. На участке для огородничества строить объекты капитального строительства запрещено», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Светлана Калмыкова.

Регистрировать или нет?

Регистрация осуществляется на следующих участках:

Земельных участках для ведения садоводства; Землях под индивидуальное строительство; На землях для личного подсобного хозяйства допускается возведение бани, однако в данном случае существуют некоторые особенности.

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки двух видов: приусадебные (находятся внутри населенных пунктов) или полевые (находятся за пределами населенных пунктов на сельскохозяйственных землях). На последних строить запрещено законом, в то время как на приусадебных участках разрешено возводить баню.

Баня может быть временной постройкой и недвижимым имуществом. В случае временной постройки регистрация не нужна, а недвижимое имущество необходимо зарегистрировать. Но в чем разница?

Временные постройки отличаются своей мобильностью. Их легко можно перенести с места на место. Чаще всего, к временным постройкам относят хозяйственно-бытовые блоки, душевые и уборные без канализации.

Постройка не является временной, если она построена на фундаменте, проведена канализация и имеет прочные опорные конструкции. В этом случае постройку необходимо зарегистрировать.

Как зарегистрировать баню?

Чтобы оформить право собственности на баню, необходимо предоставить следующий пакет документов:

Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав;

Документы, которые подтверждают право собственности на участок (если земельный участок не зарегистрирован в ФГИС ЕГРН);

Технический план на созданный объект недвижимости;

Квитанция об оплате госпошлины, в соответствии с ч. 24 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ. Размер государственной пошлины при регистрации прав составляет 350 рублей.

Регистрация доступна на сайте Росреестра во вкладке «услуги и сервисы», также это можно сделать лично в офисе МФЦ.