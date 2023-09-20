«Журналистика – это унизительно, ведь влезаешь в личную жизнь других». Студенты ТулГУ о своем выборе

Продолжаем знакомить вас с новобранцами института гуманитарных и социальных наук ТулГУ. Начинающие журналисты рассказали о своем выборе профессии. Судить их строго не стоит – они только перешли на второй курс.

Кристина Коваль





Ещё в третьем классе я хотела быть стоматологом, а года четыре назад мечтала стать актрисой, чтобы сниматься в крутых фильмах и сериалах. Позже хотела быть сценаристом, потому что в моей голове практически каждый день рождаются истории с захватывающими сюжетами и интересными персонажами. Но я учусь уже на втором курсе журналистики.



Почему же я выбрала именно журналистику? Этим вопросом я сама неоднократно задавалась. Меня всегда вдохновляли отважные военные корреспонденты, ведущие новостей, журналисты, которые на интервью раскрывают известную личность совсем с другой стороны, позволяют узнать о человеке что-то новое и интересное. Я бы хотела попробовать себя в какой-нибудь из этих ролей, а может и во всех. Также мне нравится писать и фотографировать. Журналистика соединяет в себе всё это, она помогает человеку быть разносторонним. Я бы могла стать фотографом, актрисой или сценаристом, но, возможно, мне бы могло это надоесть, поскольку занималась бы только одним делом и поэтому решила, что хочу пробовать всё и не стоять на месте. Именно поэтому я поступила на журфак.

Мне нравится, что в ТулГУ есть студенческий медиацентр, в котором я могу развивать свои знания в области фотографий и видео. Также в университете проходит масса интересных мероприятий, в которых можно не только принять участие, но и побывать на них в качестве корреспондента, общаться с разными людьми, фотографировать и делать заметки.

В будущем я, как и многие девочки, хотела бы работать в каком-нибудь модном журнале. И уже сейчас ищу стажировку, чтобы проходить обучение и уже иметь какой-то опыт. Универ – это круто, но нужны дополнительные знания и практика, которая будет их подкреплять.

Екатерина Мазурова





Меня часто спрашивают: «Почему ты пошла именно на кафедру журналистики?». Я всегда отвечаю одинаково: «Потому что мне с детства нравилась эта профессия».

Я любила фильмы и сериалы, где рассказывается о работе журналистов и меня это привлекло. Написание статей, интервью, разъезды по интересным местам, все это казалось таким захватывающим и увлекательным. Поэтому в четвертом классе я записалась в кружок журналистики, там нас учили брать и давать интервью, работать с камерой, фотографировать и снимать видео. Мне это очень понравилось, и уже тогда я поняла, что хочу связать жизнь с этой профессией.

В девятом классе я знала, что буду сдавать экзамен по литературе, чтобы поступить на интересующее меня направление. Я долго готовилась, чтобы осуществить свою мечту, но еще не определилась, в какой вуз буду поступать. Ждать результаты ЕГЭ было волнительно, ведь именно от них зависела моя дальнейшая судьба. И когда я узнала что сдала, то была неимоверно рада, ведь далеко не всем везет не только определиться с дальнейшей профессией, но и сдать нужные экзамены для поступления.

Мой друг, который учится в ТулГУ, посоветовал попробовать поступить, хотя я и живу в другом городе. Мне было сложно решиться, ведь до этого я еще ни разу не жила самостоятельно, а тут незнакомый город, новые одногруппники и преподаватели. Но я решила что лучше варианта не найду, так как в ТулГУ хорошие преподаватели и недорогое обучение. Первое время было очень тяжело освоиться, даже сейчас довольно сложно ездить каждые выходные домой и обратно. Но я не собираюсь сдаваться, потому что я прошла такой длинный и трудный путь, чтобы достичь своей цели.

Никита Стручев





В жизни каждого человека наступает этап взросления и самоопределения. Близкие давят, спрашивают, наставляют. Попытки взрослых сделать лучше только мешают и порой даже отпугивают. Своё сознательное детство провёл в театральном кружке в Ясной Поляне. Думал буду актёром, мечтал о красной дорожке, грезил этим образом жизни, но, к сожалению или к счастью, жизнь оказалась не такой простой штукой.

В начале 11 класса передо мной встал сложный выбор – заоблачные мечты и смутное будущее или то, что в последнее время стало волновать меня больше, чем сцена и возможная слава. Благодаря своей бабушке всегда писал какие-либо стихи и уже будучи более взрослым молодым человеком начал больше внимания уделять рукописному творчеству. Когда выгорел по поводу театрального бабуля Вера предложила мне попробовать поступить на журналиста, благо конкурс там чуть меньше, чем на актерском. Как-то так и попал на кафедру журналистики. Горю ли я мечтой стать журналистом?

Безусловно, хотел бы стать крутым авто-корреспондентом, который вносить в жизнь автолюбителей новые краски.

Станислава Черемных





«Я никогда не стану журналистом» – сказала я и поступила на журфак. В жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы отклоняемся от пути, который казался нам предначертанным. Возможно, это связано с изменением интересов, опыта или понимания того, что мы действительно хотим.

С детства у меня была мечта стать следователем . Мне нравилось искать информацию, узнавать все первой, быть в курсе событий. Я всегда была очень трусливым человеком, наверное, поэтому мне хотелось риска, опасности, доказать себе, что я могу быть другой. Поэтому я была уверена, что моя жизнь будет посвящена борьбе с преступностью и защите закона.

Однако когда я училась в 11 классе, я стала серьёзнее задумываться о своих предпочтениях и увлечениях. Я поняла, что из всех возможных предметов, мне близка только литература, а с ней выбор профессии не особо велик. Для себя я точно решила, что никогда не стану журналистом, так как считала эту профессию не своей.

Мне казалось, что журналистика была слишком далека от моих интересов. В моём представлении журналист выполнял унизительную работу: бегал, выпрашивал, лез в чужую жизнь, выворачивал факты. Но жизнь учит нас быть менее категоричными и готовыми изменить свои взгляды. Изучив подробно эту профессию, я поняла, что мои предубеждения о журналистах и их работе были глубоко ошибочными.

Я узнала, что журналистика – это не только о выявлении скандальных событий или вторжении в чужую личную жизнь, как я сначала думала. Это искусство рассказывать истории, раскрывать правду, а порой и вдохновлять людей.

Елизавета Игнатова





Вопрос «зачем я пришла учиться на кафедру журналистики?» преследует меня уже второй год. Ответ на него я не скрываю и рассказываю о своем решении и преподавателям, и руководителям практики, и другим студентам. Я пришла получить диплом о высшем образовании.

В 10 классе, когда нужно было сделать серьезный выбор, куда же все-таки поступать, я поняла, что никуда не хочу. Такие профессии, как педагог, юрист, медик, мне не подходили. Я решила вспомнить, что я умею делать лучше всего, это оказалось фотография. Тогда я четко решила, что высшее образование буду получать по специальности, связанные с моим увлечением. Я нашла несколько вузов, где можно было стать «фотографом с дипломом» и все силы бросила на подготовку к экзаменам. Не пройдя на бюджет, я решила, что нужно выбрать более выгодное для меня место учебы.

Это оказалась кафедра журналистики в ТулГУ. Тут образование стоит дешевле и не пришлось бы снимать жилье. Также я подумала, что смогу учиться на смежной специальности. Поэтому в последний день подала документы и в резервный день написала вступительное сочинение. Я поступила. Помимо того, что обучение тесно связано с фото, изучаю разные предметы, из которых можно взять что-то полезное для себя.

И благодаря тому, что эта специальность мне как-то близка, будет проще получить диплом.

Мария Кудухашвили







Решение прийти на кафедру журналистики я приняла лишь в начале 11-ого класса, когда поняла, что мне наиболее интересна гуманитарная сфера. Изначально я хотела быть SMM-маркетологом или кем-то, кто работает с текстами в интернете и занимается ведением соцсетей. Для этого требовалось гуманитарное или журналистское образование. Тогда я выбрала второй вариант, так как диплом журналиста давал бы больше возможностей, чем всё то, что мне могли предложить: по сути я могу работать почти везде, где есть текст и СМИ.

Подкрепил моё решение поступить на эту кафедру день открытых дверей в ТулГУ и встреча с заведующим кафедрой журналистики Играевым Борисом Анатольевичем. Меня крайне удивило то, как он преподносит информацию, как грамотно говорит, интересно излагает мысли и какой взгляд на жизнь и работу журналиста высказывает. Часа беседы на встрече с ним мне хватило, чтобы убедиться в твëрдости своего намерения поступить на эту кафедру и стать журналистом. Я очень хотела относиться именно к этой категории людей и быть такой же эрудированной, многогранной, начитанной и способной зажигать сердца людей через свои тексты.

И вот, прошëл год с тех пор, как я поступила на эту кафедру: я закончила первый курс, закрыла сессию и прошла практику в печатном издательстве, где у меня было пять публикаций. Мой взгляд на жизнь и профессию журналиста изменился, но отчисляться или уходить я не собираюсь, так как уверена, что чего-то лучше не найду. Диплом журналиста будет мне крайне полезен в будущих начинаниях, но быть именно журналистом и работать по специальности я не хочу.

Всё-таки «ожидание от профессии журналиста» и «жестокая реальность работы журналиста» оказались не тождественны. Это ввело меня в ступор и разочарование. Но меня по-прежнему привлекает SMM-маркетинг, веб-дизайн (я помимо этого ещё хороший художник и люблю грамотное и эстетически-приятное оформление сайтов и каналов/групп в соцсетях) и работа с нейросетям, где нужны специалисты, умеющие составлять и писать для них тексты. Думаю, через пять лет я попаду в эту нишу, если мой взгляд, вкусы и предпочтения не поменяются.

Александр Еленский





В будущем мне бы хотелось стать спортивным журналистом. С 10 по 11 классы я прошел обучение в бизнес-лицее по программе журналистика, мне хотелось с чего-то начать и получше узнать про заинтересовавшую меня профессию. Там меня познакомили с радиожурналистикой, телевидением, написанием рекламных сценариев. И я точно убедился, что хочу развиваться в данной профессии и поступил на кафедру журналистики.

На данный момент я помогаю тульскому «Арсеналу» как пресс-атташе. В мои обязанности входят съемка фанзоны перед матчем, съемка для социальных сетей за воротами опасных моментов клуба и посещение пресс-конференций после матча.

Анна Кузнецова





Честно говоря, вопрос о том, почему я поступила именно сюда, заводит меня в тупик. Должна признаться, что это, наверное, самое спонтанное решение в моей жизни, ведь я планировала поступать на другую специальность. Я живу в другой области, и ехала в ТулГУ подавать оригиналы документов на лингвистику, но так получилось, что мне пришлось возвращаться домой за одним забытым листочком, и уже по дороге назад в Тулу я понимала, что пойду на журналистику.

Волей случая я стала студенткой журфака, обучаюсь уже второй год, и еще ни разу об этом не пожалела. Даже благодарю судьбу за это внезапное решение, ведь понимаю, что журналистика – это про актуальность, чего, по моему мнению, не скажешь о лингвистике, учитывая ситуацию в мире.

Также я убеждена в том, что каждый человек – это своего рода журналист. Дикое любопытство и желание владеть бОльшим количеством информацией, чем другие, делают из обычного журналиста профессионала. Я считаю, что у меня есть все качества, присущие человеку этого рода деятельности: я открыта миру и хочу открывать его другим людям. Вот почему, я с радостью хожу на пары в 7:45.