Почему я поступил на журналистику?

Студенты института гуманитарных и социальных наук ТулГУ рассказали о своем выборе профессии. Не судите строго – они только перешли на второй курс

Иван Тесаков

В школе я занимался каратэ. В 7 или 8 классе (сейчас уже точно не помню) эта история закончилась. И я начал искать новое занятие. Сходил на секцию по волейболу. Там мне сказали, что я слишком старый. Пошел в музыкальную школу - хотел научиться игре на гитаре. Но и там ответ был как в волейбольной секции. В итоге я присоединился к театральному яснополянскому коллективу «Бенефис». Мне нравилось выступать перед людьми, но делать карьеру актера я не хотел.

В то время я много размышлял, кем хочу быть. Однажды утром, когда я собирался в школу, мое внимание привлекла программа «Доброе утро» на первом канале. В тот день ведущими были Светлана Зейналова и Тимур Соловьёв. Их энергия, дружеские подколы, помощь друг другу, когда кто-то из них запинался, меня зацепили. Я понял: хочу выступать перед людьми по телевизору, радио, писать блоги и заряжать аудиторию положительной энергией, быть кем-то вроде маяка. На кафедре журналистики много одногруппников с такой же целью. Я хочу двигаться дальше с теми из них, кто хочет развития.

Татьяна Полухина

Всё своё детство я мечтала стать доктором. Поэтому в начале 10-го класса начала активно готовиться к сдаче ЕГЭ по биологии и химии. Но через год поняла - не хочу связывать свою жизнь с медициной. Не та сфера, не близкая.

Всю первую четверть 11-го класса мучилась в поисках ответов на главные вопросы: кем я себя вижу в будущем? что мне действительно нравится? куда поступать?

Как-то поздним октябрьским вечером я посмотрела интервью одного известного журналиста. Оно меня очень впечатлило. И утром следующего дня я решила: профессия журналиста – для меня! Я смогу знакомиться с интересными людьми, получать невероятный жизненный опыт, ведь журналистика объединяет в себе много разных сфер.

Сейчас я на втором курсе. И точно знаю - я не ошиблась с выбором профессии.

Елизавета Минеева

Когда я решала куда поступить после окончания школы, у меня было множество вариантов, но все они были связаны с гуманитарными науками. Я поступила на факультет международных отношений в Университет мировых цивилизаций в Москве (сейчас он носит имя основателя В. В. Жириновского).

Но в середине первого семестра поняла – не мое! В то время, как я слушала скучные лекции, студенты из студенческой журналистской организации носились по мероприятиям, встречались и общались с профессионалами своей сферы. Очень хотелось такого движа! В декабре я перевелась на кафедру журналистики. Не ожидала, что будет сложно, но все равно мне все нравилось.

И тут непредвиденное событие – скончался В.В. Жириновский. Пока он был жив, наш институт получал достаточно внимания, в том числе финансового. Но после его смерти все стало как будто «исчезать». И институт, и образование. Поэтому я перевелась в ТулГУ на кафедру журналистики.

Вначале я думала, что образование журналиста в Туле будет намного хуже, чем в Москве. Позже поняла, что в ТулГу больше акцентируют внимание на теоретическую часть обучения, а в УМЦ больше внимания уделяли практике. Лично для меня программа обучения в ТулГу значительно интереснее. В ТулГу я поняла, почему выбрала эту профессию.

Журналист сочетает в себе множество профессий. Если нужно сделать сюжет о политическом событии, то нужно быть немного политиком. А если нужно написать статью о преступлении, приходится быть немного криминалистом. А еще мне нравится, что журналисты могут влиять на общественное мнение.

Анастасия Стелигина

Пошла на это направление целенаправленно. В 10 классе поняла, что люблю писать. Два года ходила в школьный медиацентр и поняла уже точно - хочу научиться писать хорошие тексты, снимать качественный контент, общаться с людьми.

Юлия Сорокина

Я не представляла эту профессию по-настоящему. Поэтому устроилась в местную газету «Районный будни. Кимовский район» как внештатный сотрудник. Ходила на мероприятия, снимала, знакомилась с людьми, поняла специфику работы и подводные камни. Это все меня увлекло. Тогда точно решила поступать в ТулГУ на кафедру журналистики, чтобы получить образование, прокачать свои навыки и дальше развиваться в этой профессии. Знаю, что эта профессия для меня: я коммуникабельна, стрессоустойчива, активна и порой не усидчива. За время обучения хочу узнать больше и понять, куда буду стремится. И конечно буду прокачивать свои навыки: писать и снимать контент

Дмитрий Усков

«Океанолог, определенно, океанолог. Буду работать в подводных лабораториях и морских станциях. Или нет… Психолог! Смогу подробнее узнать о людях, их психике и мыслительной деятельности. А может, журналист?» - признаюсь, определиться с будущей профессией мне было нелегко. Хотелось чего-то творческого, необычного, и при этом приносить пользу обществу. Считаю, этим критериям соответствует профессия журналиста.

Я поступил на кафедру журналистики по нескольким причинам.

Во-первых, получить знания и навыки, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. Во-вторых, обучение в университете дает возможность попробовать свои силы в различных видах журналистики, понять особенности того или иного направления. Для меня важно понимать, с чем придется столкнуться в рабочем процессе. В-третьих, это общение с талантливыми, творческими, амбициозными людьми. А кафедра журналистики – место, концентрирующее таких ребят.

Захарова Полина

В школе я думала стать стоматологом, педагогом или геологом. Но ближе к 11 классу поняла - меня привлекают гуманитарные предметы и творческая сфера. Выбор значительно сузился: дизайнер, рекламщик, иллюстратор, фотограф или филолог? Когда просматривала сайт ТулГу, наткнулась на направление «Журналистика». Изучила информацию и учебный план, и решила – вот оно! Журналистика – это разносторонняя и многогранная профессия, которая объединяет всё, что я хотела попробовать и чему хотела бы научиться.

Считаю, что журналист - это призвание, образ и смысл жизни для тех, кто не боится опасности и риска, готов до конца отстаивать правду.

Владислав Товпеко

Я не хочу быть журналистом и никогда не хотел. Зачем же я тогда поступил сюда? Всё просто: я хочу быть журналистом. Поясню.

Журналистика в типичном понимании этого слова мне мало интересна. От образования журналиста мне нужно нечто другое.

Я уже учился ранее на этой же специальности, но в своем городе. Вытерпел полгода и отчислился, даже не начав готовиться к сессии. Почему? Все просто: я не знал, чего хочу в жизни и поступил на журфак по настоянию родителей. Мне нужно было время. И я отстоял право на него.

Начал работать и… уперся в потолок. Для продвижения по карьерной лестнице нужен диплом. Колледж или университет - неважно. И в это же время я посетил пару литературных конкурсов и мастерских и осознал свои пределы. Мне не хватало литературной базы, структуры, силы воли в определенных аспектах моей жизни и окружения единомышленников. Все эти потребности закрывает высшее образование.

Мне симпатичны некоторые виды журналистики, гонзо-журналистика, например. Для человека, который не может подавить свое эго и писать обезличенные сухие сводки - просто идеальный вариант. А с тех пор, как я прочел пару толстых литературных журналов и поговорил с их учредителями, меня не покидают мысли о карьере в литературе.

Большую часть того, что я хотел бы сделать в медиа или литературе, я могу сделать уже сейчас. Сам. При должном усердии. Но осознание это пришло лишь спустя год работы в совершенно иной сфере, еще одного года учебы и жизни вдали от своего города. Одно без другого невозможно. Поэтому я и хочу быть журналистом. Взять максимум от института классического образования и стать лучшей версией себя. Звучит глупо и пафосно, но это действительно так.

Матвей Скрипай

Я выбрал кафедру журналистики из-за моей страсти к коммуникации и желанию открыть новые горизонты в области медиа. Я верю, что журналистика - это эффективный инструмент для изменения мира и общества к лучшему.

Первое, что привлекло меня в журналистике - возможность иметь доступ к разнообразной информации и делиться ей с другими людьми. Журналисты играют роль посредников между новостями и публикой, помогая людям понять происходящее в мире. Я хочу быть частью этого процесса и влиять на общественное мнение, расширяя горизонты знаний и навыков моей аудитории. Кроме того, журналистика предоставляет возможность изучать различные темы и глубже понимать социальные, политические и экономические проблемы нашего общества. Я считаю, что образование, основанное на фактах и анализе, является ключевыми инструментами для преодоления вызовов, с которыми сталкивается мир сегодня. Я верю, что корректная и объективная журналистика способна вдохновить общество на положительные изменения.

Наконец, для меня журналистика - это искусство. Я восхищаюсь способностью журналистов сохранять независимость и объективность, несмотря на внешние давления и влияние. Они не боятся раскрыть правду, даже если это вызывает критику или противостояние со стороны мощных интересов.

Выбор поступить на кафедру журналистики был для меня естественным. Я верю, что смогу внести свой вклад в мир медиаиндустрии.

Никита Горбенко

Я с детства знал, что хочу учиться и работать в Тульской области. В школе я попал в школьную телестудию TolstoyschoolTV. Преподавателями были работники Тульского филиала ГТРК, нас научили базовым навыкам работы в кадре и монтажу. Это позволило мне сделать уверенный старт в медийном пространстве и выбрать профессию журналиста. Мы освещали всероссийский конкурс «Учитель года», делали исторические ролики про события Великой Отечественной войны, рассказывали про жизнь нашей школы. Опыт снова дал мне понять, что я хочу развивать медиа пространство в родном регионе.

Направление «Журналистика» было только в Тульском государственном университете, поэтому я без сомнения подал оригиналы документы именно сюда. К тому же у меня было целевое место от Информационного агентства «Регион 71», которое получил в конкурсе. Но впоследствии от него отказался, потому что хватило баллов поступить на бюджет.

Важным критерием выбора для меня послужило наличие медиацентра университета. Сейчас я активно вовлечён в его жизнь. У нас можно попробовать себя в уже существующих рубриках, а можно собрать свою команду и реализовать свой проект. Мы стараемся давать оперативную информацию о событиях в университете и делать досуговый контент. Наша целевая аудитория – студенты 1-4 курса, преподаватели, выпускники.

Я не жалею, что поступил в Тульский государственный университет. Днём на парах я получаю знания о своей будущей профессии, а вечером применяю их на практике в медиацентре. Моя цель – развивать медийное пространство в Тульской области, обучение и съёмки в университете этому способствуют.