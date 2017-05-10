Маленький сад для горожанина

А вы на своём балконе наслаждаетесь свежестью весеннего утра? Радуетесь прохладе долгожданного ливня в летний зной? Или же ваш балкон давно стал филиалом склада старьевщика?

Предлагаю использовать его по максимуму и устроить себе свой личный райский уголок в город­ских джунглях!

Прежде чем взяться за дело, нужно ответить на несколько вопросов.

Как много времени и сил вы сможете отдавать уходу за цветами? Если вам нравится заниматься балконным садоводством, вы можете запланировать себе целый калейдоскоп цветущих растений. С начала весны и до наступления зимы можете высаживать на балконе сезонные цветы, убирая уже отцветшие растения. В противном случае нужно посадить сорта и виды, способные цвести долго и обильно.

Как расположен балкон? Нужно учитывать и высоту этажа, и ориентацию балкона относительно сторон света. Обилие жаркого солнца на южной стороне и постоянную затененность на северной могут выносить не все цветы. Украсить лоджию цветами можно при условии, что вы изначально выберете правильные сорта.

Насколько открыто место, которое вы планируете украсить цветами? На застекленной лоджии условия для выращивания цветов отличаются от тех, которые существуют на открытом балконе.

Сколько места можно выделить ящикам и горшкам с цветами? Лучше всего нарисовать план озеленения, определяющий место для емкостей с цветами, расположение прочих элементов интерьера и мебели.

Для успешного развития растениям необходимы свет, воздух, вода и почва. Но все это должно присутствовать в определенных пропорциях, специфических для каждого вида цветов.

Практически все растения плохо переносят сквозняки, поэтому на незастекленных балконах, расположенных на верхних этажах, выбор растений для озеленения наиболее сложен. Слишком много солнца на южной стороне также может погубить многие растения.

На южной, юго-восточной, юго-западной сторонах с обилием солнечного света можно сажать петунию, сальвию, левкой, львиный зев, декоративную фасоль, турецкую гвоздику, тагетес (бархатцы), календулу, вербену, настурцию.

Для севера, северо-востока, северо-запада подойдут тенелюбивая фуксия, душистый табак, резеда, бальзамин, бегония, душистый горошек.

Вырастить даже на небольшой площади множество цветов возможно, если продумать удачное расположение горшков и ящиков. В ящиках и вазонах, расположенных на полу, подвешенных на ограждение снаружи и внутри, можно посадить пряморастущие и ампельные (свисающие) цветы.



Стену можно декорировать ампельными и вьющимися сортами.

Ампельные виды подвешивают в специальных вазонах к потолку балкона, а невысокие пряморастущие цветы можно посадить в небольшие горшки, расставленные по полочкам и стеллажам вдоль стены. Если натянуть вертикально проволоку, леску или сетку, то вьющиеся растения смогут создать на балконе затенение.

Чувство меры – вот ваш главный ориентир. Не стоит чрезмерно увлекаться и превращать балкон в подобие зеленых джунглей. Посмотрите на свой цветник с улицы, чтобы понять, чего не хватает или заметить лишнее. Идеально, если вы сможете так подобрать по цвету и фактуре вазоны и ящики, чтобы они гармонировали с фактурой и окраской стен здания. Пусть вашим балконом любуются прохожие!

Важно: не переусердствуйте! Следует помнить о строительных нормах, касающихся максимальной нагрузки на консольные конструкции, какой является балкон.

Начав с озеленения лоджии, можно увлечься цветовод­ством. Если вам перестанет хватать места в собственном жилище, попробуйте договориться с соседями о совместном окультуривании подъезда и мест общего пользования. Красивый дом – красивый город. Все начинается с первого шага.